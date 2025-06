Termini City Run: Emily Inizirillo e Vincenzo agnello sono i vincitori della seconda edizione

Trionfo per Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) e Emily Inzirillo (Equilibra Running Team) i vincitori della seconda edizione della City Run Termini Imerese che si è disputata ieri.

La manifestazione, organizzata dall’’ASD Atletica Termini Imerese, ha assegnato i titoli provinciali e individuali di corsa su strada.

Ad aprire la manifestazione, la gara di 7 km riservata a juniores, promesse, seniores e master. Sette giri con partenza nei pressi della Chiesa Santa Croce del Monte, circuito veloce e temperature al di sopra della media stagionale.

Vittoria da pronostico per Vincenzo Agnello, già maglia azzurra, che ha impiegato solo un paio di giri prima di fiaccare la resistenza di un generoso Salvatore Pizzitola (Universitas Palermo). L’atleta di Misilmeri ha chiuso così in solitaria con il tempo di 22’23. Secondo Salvatore Pizzitola, originario di Bisacquino, con il tempo di 24’42. Terzo, autore di una ottima gara, Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) in 25’14.