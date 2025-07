Termini Imeres: un anno senza Marco, una messa per ricordare il giovane amato da tutti

È passato un anno dalla scomparsa di Marco Montano e il suo ricordo continua a vivere intensamente nei cuori di chi lo ha amato. Un amore che il tempo non potrà mai spegnere, come ricorda la sua famiglia, che lo descrive come un legame che li ha uniti, li unisce e li unirà per sempre.

Per commemorare Marco, la famiglia ha organizzato una messa in suffragio che sarà celebrata mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 18:30 presso la Chiesa madre S. Nicola di “Bari” a Termini Imerese. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento per chi desidera ricordarlo con affetto e rinnovare la vicinanza alla famiglia in questo momento di memoria.

Nella foto scelta per ricordarlo, Marco appare accanto al suo amato cavallo, un’immagine che racconta il suo legame autentico con la natura e la dolcezza che lo ha sempre caratterizzato. La sua presenza, anche se non fisica, rimane viva nei gesti quotidiani di chi lo ha amato e nella comunità che lo ha conosciuto.

Marco continuerà a vivere nei sorrisi, nei ricordi e nella forza dell’amore che ha saputo donare, custodito per sempre nei cuori della sua famiglia e di chi ha condiviso con lui un pezzo di cammino.