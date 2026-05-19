Termini Imerese, 22 anni di musica e tradizione: la Banda cittadina festeggia il suo anniversario nel giorno del Santo Patrono

C’è un suono che da oltre vent’anni accompagna le feste, le processioni, i momenti solenni e quelli più gioiosi della città. È quello della Banda Musicale di Termini Imerese, una realtà che oggi celebra i suoi 22 anni di storia, passione e appartenenza, diventando nel tempo uno dei simboli culturali riconoscibili della comunità termitana.

Era il 19 maggio 2004 quando, in occasione dei festeggiamenti del Beato Agostino Novello, patrono della città, nasceva l’Associazione Musicale e Culturale “Città di Termini Imerese”. A fondarla furono alcuni giovani termitani accomunati da una passione autentica per la musica, la cultura e lo spirito associativo. Un progetto nato quasi per accompagnare una festa patronale e che, anno dopo anno, si è trasformato in una vera istituzione cittadina.

Ventidue anni dopo, quella stessa banda continua ancora oggi a percorrere le strade di Termini Imerese con lo stesso entusiasmo delle origini, accompagnando celebrazioni religiose e civili, eventi culturali, processioni e ricorrenze che fanno parte della memoria collettiva della città.

Ma la Banda Musicale di Termini Imerese non è soltanto musica. In questi anni è stata soprattutto scuola di vita, luogo di incontro e laboratorio umano per centinaia di giovani. Intere generazioni di musicisti sono cresciute all’interno dell’associazione imparando non solo a suonare uno strumento, ma anche il valore della disciplina, dell’unione, del rispetto reciproco e della condivisione.

Le parole del capobanda Marco Balsamo e del Presidente Daniele Fragale

Nel messaggio pubblicato per celebrare l’anniversario emerge chiaramente l’orgoglio di una realtà che ha saputo attraversare il tempo rinnovandosi continuamente.

“Se guardiamo le foto di 22 anni fa e le paragoniamo a quelle di questi giorni – racconta il capobanda Marco Balsamo – possiamo vedere come la banda abbia subito un completo cambio generazionale.

Molti dei componenti storici, per motivi familiari o lavorativi, hanno nel tempo lasciato spazio a ragazzi e ragazze più giovani che hanno raccolto il testimone con entusiasmo e senso di responsabilità.

Un ricambio generazionale che rappresenta forse la più grande vittoria dell’associazione: essere riuscita a mantenere viva una tradizione popolare affidandola alle nuove generazioni, continuando a credere nei giovani e nelle loro capacità.

A sottolinearlo è anche il presidente dell’associazione, Daniele Fragale, che in occasione del ventiduesimo anniversario ha ricordato il valore umano del progetto:

“Crediamo fermamente che i progetti più belli nascano dalla collaborazione, dalla passione e dalla voglia di costruire qualcosa che resti nel tempo. In questi 22 anni abbiamo creduto nei giovani, dando loro spazio, strumenti e fiducia. È questo il patrimonio più grande della nostra Associazione: le persone e i loro valori”.

Da Termini Imerese ad eventi di grande spessore

Nel corso degli anni la Banda Musicale di Termini Imerese ha rappresentato la città in numerose manifestazioni in tutta la Sicilia, partecipando a raduni bandistici, eventi religiosi e appuntamenti culturali fuori dal territorio termitano, portando ovunque il nome della città e contribuendo a valorizzarne l’identità culturale.

Tra le iniziative più apprezzate degli ultimi anni figurano anche i concerti tematici e gli eventi orchestrali organizzati dall’associazione, come i suggestivi concerti a lume di candela realizzati nel dicembre 2025 insieme all’Orchestra Fiati Sicilia, immagini che oggi accompagnano simbolicamente i festeggiamenti per questo importante traguardo.

Dietro ogni esibizione ci sono prove, sacrifici, impegno quotidiano e una passione che continua a coinvolgere decine di persone. Una dedizione silenziosa che permette alla banda di restare uno dei cuori pulsanti della vita culturale termitana.

Oggi, nel giorno del Santo Patrono, le note della Banda Musicale di Termini Imerese torneranno ancora una volta a riempire le strade della città. E in quelle note ci saranno 22 anni di storia, amicizie, emozioni e amore per Termini Imerese.