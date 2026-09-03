Termini Imerese abbraccia Fabiana Rinella: questa sera l’incontro con la campionessa e la Nazionale di lotta

Alle 21.30, all’ingresso di Villa Palmeri, la città incontrerà la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con lei anche la Nazionale Italiana di Lotta Olimpica e le atlete azzurre medagliate agli Europei 2026

Questa sera Termini Imerese si stringe attorno a una delle sue giovani eccellenze sportive. Alle 21.30, all’ingresso di Villa Palmeri, nei pressi di “A Cuccagna”, è in programma “La Città incontra Fabiana”, appuntamento organizzato per celebrare Fabiana Rinella, recentemente salita sul podio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Non sarà soltanto un incontro dedicato alla giovane lottatrice termitana: insieme a lei saranno presenti la Nazionale Italiana di Lotta Olimpica e le atlete azzurre medagliate ai Campionati Europei 2026, per una serata pensata come momento di festa, condivisione e valorizzazione dello sport.

L’appuntamento, promosso dalla Città di Termini Imerese, rappresenta così l’occasione per accogliere nuovamente Fabiana nella sua città dopo una stagione particolarmente significativa e per celebrare davanti alla comunità i risultati raggiunti sul tappeto internazionale.

Dal podio di Taranto al ritorno a casa

Fabiana Rinella, classe 2006 e nata proprio a Termini Imerese, è una delle protagoniste della spedizione azzurra ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Inserita nella squadra italiana nella categoria -57 kg della lotta libera, l’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il bronzo al termine di una giornata intensa.

Il percorso verso il podio era iniziato con il successo per 5-0 sulla francese Céleste Sion nei quarti di finale. In semifinale Rinella aveva poi incontrato la turca Elvira Suleyman, che si era imposta per 11-0, costringendo l’azzurra alla finale per il terzo posto.

Ed è proprio lì che Fabiana ha saputo reagire. Nella sfida decisiva per la medaglia ha superato la tunisina Chahd Jeljeli, conquistando il bronzo e contribuendo al poker di medaglie della lotta libera femminile italiana: insieme a lei sono salite sul podio anche Laura Godino, argento nei -68 kg, Emanuela Liuzzi, bronzo nei -50 kg, ed Enrica Rinaldi, bronzo nei -76 kg.

Un risultato che ha avuto una particolare eco in Sicilia, dove il bronzo di Rinella è stato accolto come una nuova importante affermazione dello sport regionale.

Un 2026 già ricco di soddisfazioni

Quella di Taranto è soltanto l’ultima tappa di un’annata importante per la giovane termitana.

A luglio, infatti, Rinella aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 di lotta di Skopje, sempre nella categoria -57 kg. Dopo la sconfitta nei quarti contro Dolzhon Tsyngueva, l’azzurra aveva superato nel ripescaggio la bielorussa Viktoryia Aliseyenka per 7-3, per poi battere la svedese Stella Hildur Soeroe nella finale per il bronzo.

Due podi internazionali nello stesso anno che raccontano la crescita di un’atleta ancora giovanissima e già protagonista con la maglia azzurra.

L’abbraccio della città

Questa sera, però, non saranno i risultati agonistici a essere al centro della scena. Sarà soprattutto l’incontro tra una campionessa e la sua comunità.

Nei giorni successivi al bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo, la sindaca Maria Terranova aveva rivolto a Fabiana un messaggio di orgoglio a nome dell’amministrazione e della città:

«Cara Fabiana, che immenso orgoglio!

Il tuo bronzo non è soltanto una medaglia: è il risultato della tua caparbietà, della tua determinazione, dei sacrifici, delle giornate di allenamento, della forza con cui hai saputo affrontare ogni difficoltà e della tua straordinaria capacità di non arrenderti mai. Ti ho seguita! Ti abbiamo seguita! Da sindaca, ma soprattutto da cittadina di Termini Imerese, voglio dirti grazie. Grazie per averci regalato questa gioia, per averci fatto sentire fieri e per aver dimostrato, ancora una volta, che con il lavoro, la passione e la determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari.

Quel bronzo oggi brilla anche per noi.»

Un messaggio che sintetizza il significato che la medaglia ha assunto per Termini Imerese: non soltanto il riconoscimento del risultato di una singola gara, ma il simbolo di un percorso costruito attraverso disciplina, sacrificio, talento e perseveranza.

Questa sera l’appuntamento è alla Villa Palmeri

L’incontro di questa sera sarà dunque un’occasione per conoscere e celebrare da vicino Fabiana Rinella, ma anche per valorizzare il movimento della lotta olimpica italiana e le atlete che nel corso del 2026 hanno portato l’Italia sul podio europeo.

Villa Palmeri – ingresso nei pressi di “A Cuccagna”

3 settembre 2026

Ore 21.30

La città è pronta a fare il tifo ancora una volta. Stavolta non davanti a uno schermo e non a migliaia di chilometri di distanza, ma accanto alla propria campionessa.

Perché dopo aver portato il nome di Termini Imerese sul podio internazionale, questa sera sarà Fabiana a ricevere l’abbraccio della sua città.

E quel bronzo, davvero, brilla anche per Termini Imerese.