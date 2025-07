Termini Imerese accende una luce per Paolo Borsellino e la sua scorta: la commemorazione in Piazza Duomo

Domani, sabato 19 luglio alle ore 19:00, Piazza Duomo accoglierà cittadini, associazioni, studenti e istituzioni per la XX edizione di “Accendi un cero a Paolo Borsellino e agli uomini della scorta”, l’iniziativa promossa da Futura Termini Imerese, dal Lions Club Termini Imerese Host e dal Comune di Termini Imerese.

A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, la città torna a riunirsi per chiedere verità e giustizia, mantenendo viva la memoria e il senso di responsabilità collettiva che questa ricorrenza porta con sé.

Nella locandina, un’immagine emblematica in bianco e nero con la sagoma di Borsellino e la sua scorta è circondata da una pennellata tricolore, segno dell’impegno e dell’appartenenza a un Paese che, ancora oggi, chiede di non dimenticare il sacrificio di chi ha combattuto la mafia con coraggio e determinazione.

L’evento non è solo un momento di commemorazione ma anche un’occasione di riflessione civile, per ribadire che la lotta alla criminalità organizzata e alla cultura del silenzio passa dalla consapevolezza e dalla partecipazione attiva dei cittadini, soprattutto dei giovani, che ogni anno si stringono attorno a questo appuntamento.

“Accendere un cero è un gesto semplice, ma profondo: significa non arrendersi all’oblio, alla rassegnazione e alla retorica. È un impegno a continuare a cercare la verità, a pretendere giustizia e a non dimenticare mai chi ha dato la vita per la libertà di tutti noi”.

L’appuntamento è per oggi 19 luglio alle ore 19:00 in Piazza Duomo, Termini Imerese, per un momento di raccoglimento collettivo che, anche quest’anno, conferma la volontà di un’intera comunità di custodire la memoria come strumento per costruire un futuro più giusto.

Per l’occasione è stato realizzato un quadro dai maestri infioratori di Termini Imerese.