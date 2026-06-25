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Termini Imerese, acque di balneazione promosse a pieni voti: tutti i parametri nella norma

di redazione #Analisi #Balneazione #estate 2026 #himeraweb.it #Sicilia #spiaggia #termini imerese

Arrivano notizie positive per cittadini, bagnanti e turisti. Le più recenti analisi batteriologiche sulle acque di balneazione del litorale di Termini Imerese, effettuate dal laboratorio di microbiologia dell’ASP di Palermo nell’ambito dei controlli previsti dalla normativa vigente, confermano infatti l’eccellente stato di salute del mare termitano.

I campionamenti sono stati eseguiti il 15 giugno 2026 in diversi punti della costa cittadina e i risultati, riportati nel rapporto di prova emesso il 16 giugno 2026, attestano la piena conformità di tutti i campioni ai limiti stabiliti dalla legge.

In particolare, le analisi hanno rilevato valori pari a zero per entrambi gli indicatori microbiologici utilizzati per valutare la qualità delle acque di balneazione:

  • Escherichia coli: 0 MPN/100 ml
  • Enterococchi intestinali: 0 MPN/100 ml

Si tratta di parametri particolarmente significativi, poiché consentono di verificare l’eventuale presenza di contaminazioni di origine fecale. I limiti normativi di riferimento prevedono valori massimi di 500 MPN/100 ml per Escherichia coli e 200 MPN/100 ml per Enterococchi intestinali. I risultati ottenuti lungo il litorale termitano si collocano dunque ben al di sotto delle soglie consentite.

I controlli hanno interessato diversi punti di monitoraggio della costa di Termini Imerese, tra cui la spiaggia della località Ginestre, la zona di Contrada Bragone (Fosso San Leonardo), l’area est del Fiume San Leonardo, la Dogana, Torre Battallamano, il tratto a ovest del Fiume Imera e la spiaggia Re D’Aragona.

In tutte le postazioni esaminate i valori registrati sono risultati pari a zero per entrambi i parametri batteriologici.

L’esito delle analisi rappresenta un’importante conferma dell’efficacia delle attività di monitoraggio ambientale e delle azioni di tutela della salute pubblica portate avanti sul territorio. Un risultato che rafforza l’immagine di Termini Imerese come località costiera attenta alla qualità del proprio mare e alla salvaguardia dell’ambiente.

Per l’amministrazione comunale, i dati diffusi dall’ASP di Palermo costituiscono un segnale incoraggiante in vista della stagione estiva, offrendo a residenti e visitatori la garanzia di poter usufruire delle spiagge e delle acque del litorale in condizioni di sicurezza e nel rispetto degli standard previsti dalla normativa nazionale.

 

di redazione

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