Termini Imerese, al Museo Civico “B. Romano” una mostra celebra le nuove voci dell’arte

Venerdì 11 luglio 2025, alle 18, al Museo Civico “B. Romano” di Termini Imerese si inaugura “Acquisizioni: nuove voci dell’arte”, una mostra che racconta la crescita culturale della città attraverso opere uniche entrate a far parte del patrimonio cittadino.

Venti le opere esposte, ciascuna con una storia che si intreccia a quella della comunità termitana, grazie alla generosità di artisti e donatori che hanno contribuito a rendere il Museo Civico un luogo sempre più vivo, aperto e accessibile.

Tra i pezzi in mostra spiccano La Mattanza di Franco Nocera, La Crocifissione di Michele Russo, Bianco “A” di Totò Gatto, La Chiesa Maria SS. Annunziata di Cosimo Pusateri, La Madonna della Consolazione di Bernadette Ferrari, La Donna in rosso di Domenico Passafiume, La Compressione di Celio Bordin, La mia Terra di Maria Antonietta Terrana, oltre alle Maschere cerimoniali africane donate da Antonino Manuele e alla punta di corno di un impalcato di cervo paleolitico donata da Mario Giunta e Attilio D’Agostino. In mostra anche Diva Giulia di Rosalba Cannavò.

“Acquisizioni: nuove voci dell’arte” non è soltanto una mostra: è un omaggio al tessuto culturale della città, agli artisti che l’hanno arricchita con linguaggi diversi e a chi, con gesti di generosità, ha permesso a queste opere di essere fruite da tutti. Ogni quadro e ogni oggetto raccontano storie di identità, memoria e territorio, restituendo ai visitatori la possibilità di riscoprire Termini Imerese anche attraverso l’arte.

L’inaugurazione di venerdì sarà un’occasione per cittadini e visitatori di incontrarsi, dialogare e condividere l’emozione di fronte a opere che appartengono a tutti. La mostra resterà visitabile secondo gli orari di apertura del Museo Civico “B. Romano”, offrendo un viaggio tra stili, visioni e radici che costruiscono, giorno dopo giorno, la cultura di Termini Imerese.