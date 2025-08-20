Termini Imerese, al via i lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara

La Sindaca Terranova: “Un nuovo centro culturale per la città, tra tradizione e innovazione”
Oggi Termini Imerese segna un nuovo passo verso la crescita culturale e sociale. Con un annuncio diffuso attraverso i propri canali social, la Sindaca Maria Terranova ha comunicato l’avvio dei lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara, definito “cuore pulsante della nostra comunità”.
Il progetto mira a trasformare lo storico edificio in un moderno polo culturale e di aggregazione, capace di coniugare memoria storica e innovazione.
Tra i punti cardine dell’intervento:
- Biblioteca Liciniana potenziata: gli spazi saranno resi più accessibili e funzionali, con particolare attenzione ai giovani, che potranno fruirne come luogo dinamico e all’avanguardia.
- Centro di cultura e creatività: Santa Chiara ospiterà eventi artistici e didattici, laboratori, spettacoli dal vivo, convegni, workshop e attività per la promozione della lettura.
- Valorizzazione dell’Anfiteatro romano: il progetto prevede la realizzazione di una passerella che renderà i resti archeologici accessibili anche a persone con disabilità motoria, offrendo al contempo un affaccio panoramico unico sul sito.
“Vogliamo che questo spazio diventi un punto di riferimento per l’educazione, l’arte e la cultura – ha dichiarato la Sindaca Terranova –. Continuiamo a investire sul futuro della nostra città”.
Con questa iniziativa, il Comune punta a restituire a Termini Imerese un luogo simbolo, capace di ospitare la vitalità culturale e creativa della comunità.