Notizie
Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa
Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone
Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone
Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”
Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese
Muore per un’emorragia, ma regala la vita ad altri: primo prelievo multiorgano al “S. Cimino” di Termini Imerese
Ventimiglia di Sicilia presente al Giubileo 2025 con l’Associazione Musicale “G. Rossini”
Incidente a Termini Imerese: restano stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti
Termini Imerese, al via i lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara
ULTIMA ORA. Incidente frontale a Termini Imerese: 3 feriti
Gio. Ago 21st, 2025

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, al via i lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara

di redazione #Comune di Termini Imerese #himeraweb.it #Notizie del giorno #termini imerese
La Sindaca Terranova: “Un nuovo centro culturale per la città, tra tradizione e innovazione

Oggi Termini Imerese segna un nuovo passo verso la crescita culturale e sociale. Con un annuncio diffuso attraverso i propri canali social, la Sindaca Maria Terranova ha comunicato l’avvio dei lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara, definito “cuore pulsante della nostra comunità”.

Il progetto mira a trasformare lo storico edificio in un moderno polo culturale e di aggregazione, capace di coniugare memoria storica e innovazione.

Tra i punti cardine dell’intervento:

  • Biblioteca Liciniana potenziata: gli spazi saranno resi più accessibili e funzionali, con particolare attenzione ai giovani, che potranno fruirne come luogo dinamico e all’avanguardia.
  • Centro di cultura e creatività: Santa Chiara ospiterà eventi artistici e didattici, laboratori, spettacoli dal vivo, convegni, workshop e attività per la promozione della lettura.
  • Valorizzazione dell’Anfiteatro romano: il progetto prevede la realizzazione di una passerella che renderà i resti archeologici accessibili anche a persone con disabilità motoria, offrendo al contempo un affaccio panoramico unico sul sito.

 

“Vogliamo che questo spazio diventi un punto di riferimento per l’educazione, l’arte e la cultura – ha dichiarato la Sindaca Terranova –. Continuiamo a investire sul futuro della nostra città”.

Con questa iniziativa, il Comune punta a restituire a Termini Imerese un luogo simbolo, capace di ospitare la vitalità culturale e creativa della comunità.

di redazione

Related Post

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

redazione Ago 21, 2025
Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

redazione Ago 20, 2025
Sciara Termini Imerese

Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese

Mariangela balsamo Ago 20, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

Cronaca Palermo

Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone

Cronaca Palermo

Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone

Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1