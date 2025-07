Termini Imerese, al via il bus per la Spiaggetta: servizio attivo tutti i giorni fino a settembre, i dettagli

Al via il servizio pubblico per raggiungere facilmente la spiaggetta di Termini Imerese.

A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale che informa la cittadinanza che, da sabato 19 luglio 2025 a lunedì 15 settembre 2025, la località Spiaggetta – via Lungomolo sarà ufficialmente inserita nel percorso del Trasporto Pubblico Locale (TPL), agevolando così l’accesso alla zona balneare durante il periodo estivo.

Il servizio, operato da Passafiume Turismo, sarà attivo tutti i giorni, con collegamenti dalla stazione verso la Spiaggetta e ritorno, secondo i seguenti orari:

Orario mattutino

Percorso di Andata

• Partenza dalla Stazione ore 08:00 (Circolare Destra)

• Percorso regolare con arrivo in Stazione alle ore 08:30

• Nuova partenza dalla Stazione ore 08:35

• Arrivo alla Spiaggetta ore 08:40

Percorso di Ritorno

• Partenza dalla Spiaggetta ore 13:20 (Circolare Sinistra)

• Arrivo alla Stazione ore 13:25

• Partenza dalla Stazione ore 13:30 (Circolare Sinistra) e percorso regolare

Orario pomeridiano

Percorso di andata

• Partenza dalla Stazione ore 15:45 (Circolare Destra)

• Percorso regolare con arrivo in Stazione alle ore 16:15

• Nuova partenza dalla Stazione ore 16:20

• Arrivo alla Spiaggetta ore 16:25

Percorso di ritorno

• Partenza dalla Spiaggetta ore 19:20 (Circolare Sinistra)

• Arrivo alla Stazione ore 19:25

• Partenza dalla Stazione ore 19:30 (Circolare Sinistra) e percorso regolare

Il servizio verrà garantito quotidianamente per l’intero periodo indicato, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità comoda, sostenibile e sicura per raggiungere la zona balneare senza l’uso del mezzo privato, favorendo una mobilità più ordinata durante i mesi estivi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune e le pagine social istituzionali.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e augura a tutti una serena estate.