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Mer. Lug 8th, 2026

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Termini Imerese, al via il secondo ciclo di disinfestazione e il completamento della derattizzazione: ecco date e raccomandazioni

di redazione

Il Comune di Termini Imerese informa la cittadinanza che sono in corso le attività di completamento del secondo ciclo di derattizzazione, con un ulteriore ampliamento della copertura su tutto il territorio comunale.

Contestualmente, è stato programmato il secondo ciclo di disinfestazione dell’intero territorio comunale, che sarà effettuato nella notte tra giovedì 9 luglio e venerdì 10 luglio, dalle ore 23:00 alle ore 5:00.

L’intervento rientra nel piano di prevenzione e tutela dell’igiene pubblica promosso dall’Amministrazione comunale e interesserà tutte le aree del Comune.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e ridurre eventuali disagi, il Comune invita i cittadini ad adottare alcune semplici precauzioni durante le ore dell’intervento:

tenere chiuse porte e finestre;
ritirare i panni eventualmente stesi all’esterno;
coprire le ciotole destinate agli animali domestici e, ove possibile, tenerli all’interno delle abitazioni.

L’Amministrazione comunale raccomanda la massima collaborazione da parte della cittadinanza affinché le operazioni possano svolgersi in modo efficace, contribuendo al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell’intero territorio.

di redazione

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