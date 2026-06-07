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Termini Imerese, al via la coprogettazione per l’Estate 2026: il Comune chiama il Terzo Settore per costruire la nuova “Città dei Ragazzi”

di redazione #bando estate dei ragazzi #estate dei ragazzi #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese #terzo settore

Un’estate all’insegna dell’educazione, dell’inclusione e della partecipazione. L’Amministrazione comunale di Termini Imerese ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la coprogettazione delle attività socioeducative estive destinate ai minori, confermando la volontà di investire in percorsi capaci di coniugare crescita personale, socializzazione e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, punta a costruire un programma condiviso di attività rivolte a bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2026 presso la Villa Comunale “Palmeri” e la Villa Comunale “Aguglia”.

L’avviso si rivolge alle realtà associative che operano nei settori ludico, sportivo, musicale, ricreativo e artistico. Gli enti interessati potranno presentare sia progetti completi sia singole attività che, una volta valutate dall’amministrazione, potranno confluire in un programma unitario pensato per offrire ai più giovani un’estate ricca di opportunità educative e formative.

Particolare attenzione sarà riservata alle proposte che promuovono l’inclusione sociale e la collaborazione con i servizi comunali dedicati ai minori con disabilità, in un’ottica di partecipazione accessibile e di piena integrazione. Un indirizzo che si inserisce nel più ampio percorso intrapreso negli ultimi anni dal Comune per rafforzare le politiche sociali e i servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza.

L’esperienza della “Città dei Ragazzi”

L’avviso rappresenta il naturale proseguimento dell’esperienza della “Città dei Ragazzi”, il progetto estivo che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di famiglie termitane attraverso attività educative, laboratori, sport e momenti di aggregazione. Nell’edizione 2025 il programma aveva previsto un’offerta articolata tra Villa Palmeri e Villa Aguglia, con un incremento dei posti disponibili fino a 360 partecipanti, confermando il forte interesse della comunità verso iniziative capaci di offrire occasioni di crescita durante il periodo estivo.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di evitare che i mesi estivi diventino un periodo privo di opportunità educative, soprattutto per i bambini e i ragazzi che dispongono di minori occasioni di socializzazione e formazione. La coprogettazione con il Terzo Settore punta proprio a valorizzare competenze, professionalità e risorse presenti sul territorio, creando una rete stabile tra istituzioni e associazionismo locale.

Come partecipare

Le organizzazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro il 18 giugno 2026, inviando la documentazione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it oppure consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. L’avviso completo, insieme ai modelli di partecipazione e agli allegati necessari, è disponibile sul portale istituzionale dell’ente.

Un investimento sulla comunità

La scelta della coprogettazione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per costruire politiche educative realmente aderenti ai bisogni del territorio. Coinvolgere associazioni, enti e realtà sociali significa infatti mettere a sistema esperienze diverse, creando percorsi che non si limitano all’intrattenimento estivo ma che contribuiscono alla crescita culturale, relazionale e civica delle nuove generazioni.

In una città che negli ultimi anni ha mostrato crescente attenzione verso l’inclusione e la partecipazione giovanile, il progetto della “Città dei Ragazzi” si conferma come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate termitana, capace di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro, apprendimento e cittadinanza attiva.

di redazione

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