Sab. Set 6th, 2025

Termini Imerese

Termini Imerese, al via l'ultimo weekend del "Belvedere in festa"

di redazione #cosa fare #Eventi #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Si conclude con un grande weekend di musica e intrattenimento l’edizione estiva del “Belvedere in festa”, l’evento che ha animato per tutta l’estate le serate del venerdì e del sabato nella zona pedonale tra Piazza Duomo, via Belvedere Principe di Piemonte e via Iannelli.

Ogni settimana, residenti e turisti hanno potuto godere di un’atmosfera festosa fatta di musica dal vivo con band e artisti locali, truccabimbi, palloncini modellabili, e la presenza viva e partecipe di famiglie e gruppi di amici, che hanno scelto di vivere il centro città, sostenendo i commercianti locali.

Grande la soddisfazione tra gli organizzatori e i commercianti:

Siamo felici di aver investito nel territorio – dichiarano – e di aver ricevuto un riscontro così positivo dalla cittadinanza. È stato bello vedere il centro riempirsi di persone, musica e sorrisi.”

Il programma di venerdì 5 settembre

In attesa del programma completo del weekend, già si conoscono alcuni nomi degli artisti che si esibiranno venerdì 5 settembre:

 The Cubed Music Band – Live presso l’area pedonale vicino “Al Chiosco”
Spin Rockets – In concerto nei pressi della gelateria Cicciuzzu
Francesco & Angela – Spettacolo musicale tra il lounge bar “Wild West” e il ristorante “Alla Buon’Ora”

Musica live – anche nell’area pedonale tra “Bibba” e il Country House

Chiude, infine, presso il Caffè degli artisti 

Una proposta musicale variegata, capace di soddisfare gusti diversi e far ballare e cantare tutti, dai più giovani ai meno giovani.

La festa continua… anche online!

La locandina dell’evento è ancora in aggiornamento, quindi occhi puntati sui canali social!
Seguite la pagina Facebook ufficiale “Belvedere in festa” per restare sempre aggiornati su orari, artisti e novità dell’ultima imperdibile tappa dell’estate termitana.

