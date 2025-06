Termini Imerese: amicizia e sportività per ricordare Francesco Bartolone

Si è svolto ieri il 1° Memorial Francesco Bartolone, un’evento all’insegna dell’amicizia e della sportività per ricordare un uomo che ha lasciato tanto affetto in chi lo ha conosciuto.

In un clima di gioia dato dal numeroso pubblico presente alle ore 16:00 è stato dato il calcio d’inzio che ha dato il via ad una sana competizione, terminata alle ore 21:00. Successivamente si è tenuto un momento commemorativo, seguito dalle premiazioni alle squadre partecipanti.

Presenti al memorial anche le sorelle Amelia e Tonina e la moglie Maria, commosse dall’affetto dimostrato nei confronti del proprio caro. Le sorelle del compianto Francesco, nel ringraziare tutti, hanno rivolto un messaggio ai presenti, suggerendo di utilizzare il campetto per attività ricreative e di socializzazione.

Al memorial hanno presenziato anche l’Assessore allo sport Pippo Preti e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Longo; quest’ultimo ha partecipato anche come giocatore.

Il torneo

Ad aggiudicarsi la vittoria del 1° Memorial Francesco Bartolone è stata la squadra F.C. HIMERA Capitanata da Antonio Chinnici.

Di seguito la classifica completa:

Prima classificata

FC HIMERA – capitano Antonio Chinnici

– capitano Antonio Chinnici Seconda classificata

I PIU FORTI – capitano Francesco Cassenti

capitano Francesco Cassenti Terza classificata

I COLLEGHI – capitano Michele Longo

– capitano Michele Longo Quarta classificata

FC BEATO AGOSTINO NOVELLO – capitano Vincenzo Costa

– capitano Vincenzo Costa Quinta classificata

COMPAGNO – Salvatore Pellegrino

Durante la competizione si sono alternati tre arbitri: Giovanni Battista Calderone, Gerlando Sorrentano e Antonio Chinnici, collaborati da Pietro Lumia e Raimondo Trapani al controllo sicurezza dell’ingresso in campo.

Le parole di Michele Longo

Il 1° Memorial Francesco Bartolone, non è stata la solita partita di calcetto ma un’occasione per ricordare i suoi sorrisi, la sua generosità, la sua presenza rassicurante.

È stato un momento per riunire amici e familiari, per condividere i ricordi e per onorare la sua memoria, un’occasione per rispondere al suo desiderio di non dimenticare nessuno, un desiderio che grazie alla forza del ricordo e all’amore che lo circondava, continuerà a vivere. Un pomeriggio ricco di emozioni che non dimenticheremo facilmente.

La dichiarazione dell’Assessore Preti

È stata una bellissima iniziativa che rende il ricordo di Francesco indelebile nel tempo. Complimenti all’associazione Beato Agostino Novello che ha saputo organizzare tutto al meglio. Iniziative come questa sono fondamentali per dare

Le parole del capitano Antonio Chinnici

Voglio ringraziare l’associazione Beato Agostino novello per il bel torneo riuscito nei migliori dei modi, grazie. Sempre a tutti e un ringraziamento speciale per la famiglia di Francesco Bartolone Francesco vive!!!!!

Il nostro Gruppo Campo con il nome intitolato F.C HIMERA della squadra che ha partecipato a questo Memorial Francesco Bartolone si giudica il primo Memorial Di Francesco Bartolone.

Complimenti a tutti i miei ragazzi per il proficuo impegno che hanno messo. I frutti delle partite che facciamo durante la settimana si vedono nei tornei, mostrando di che pasta siamo fatti. Vamos!!!!!

La galleria fotografica

