Termini Imerese: ancora incerto il futuro degli ex stabilimenti Fiat

Ancora incerto il futuro per gli ex stabilimenti Fiat di Termini Imerese. Sembra una storia senza lieto fine quella che ruota attorno alle sorti degli ex stabilimenti dove un tempo si producevano automobili. Da quel lontano 31 dicembre 2011 innfatti, sono state molteplici le opportunità che sembravano lasciare uno spiraglio di speranza agli ex lavoratori, ma ad oggi (13 maggio 2025) le porte degli stabilimenti restano ancora chiuse.

Pelligra cede il 90% delle quote

La Pelligra Italia Holding, gruppo italo-australiano che lo scorso ottobre aveva vinto il bando per l’assegnazione dell’area ex Blutec ed ex Fiat di Termini Imerese, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, attraverso un aumento di capitale e il contestuale ingresso di nuovi soci avrebbe riconfigurato l’assetto societario, rimanendo in possesso del 10% della srl, equivalente al capitale nominale di 10 milioni di euro versato al momento dell’acquisizione delle aree.

Il 70,22% andrebbe adesso all’azienda Nicolosi Trasporti, impresa di logistica; il 19,78% al Consorzio artigiano edile costruttori, con sede a Comiso (Ragusa).

Pelligra, attuale presidente del Catania Calcio, aveva vinto il bando del ministero delle Imprese e del Made in Italy con un’offerta di 8,5 milioni e l’impegno di assumere almeno 350 dipendenti.

Il commento dell’Assessore alle Attività produttive

L’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, assicura che “la Regione sta vigilando. Abbiamo lavorato per trovare una soluzione per Termini Imerese, abbiamo lavorato in sinergia con i sindacati, abbiamo attivato diversi tavoli in questi anni di confronto con i lavoratori di ex Blutec. Vigileremo con grande attenzione, se sarà necessario faremo un tavolo invitando anche il ministero a partecipare per comprendere quali saranno i passi successivi, quali le strategie e le evoluzioni. La prima cosa che dobbiamo garantire è la reindustrializzazione di quell’area e il mantenimento dei livelli occupazionali”.