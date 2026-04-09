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Gio. Apr 9th, 2026

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Termini Imerese, Angela Pirrone eccellenza del “N. Palmeri”: in finale nazionale ai Campionati di Italiano

di redazione #himeraweb.it #Scuola #Sicilia #termini imerese

Importante risultato per il Liceo scientifico “N. Palmeri”, dove talento, impegno e passione per la lingua italiana continuano a distinguere gli studenti anche nelle competizioni di livello regionale e nazionale.

Lo scorso 25 marzo, nel laboratorio di Lingue dell’istituto, quattro studentesse hanno preso parte alla gara regionale dei Campionati di Italiano, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta la Sicilia. A rappresentare la scuola sono state Angela Pirrone (classe I A) e Delia Festeggiante (II B) per la categoria Junior, insieme a Monica Morreale (IV B) e Martina Cirrito (V C) per la categoria Senior.

Le alunne si sono distinte per serietà e preparazione, affrontando la prova con grande determinazione e conseguendo risultati di rilievo, che confermano l’efficacia del percorso formativo proposto dall’istituto.

A brillare in modo particolare è stata Angela Pirrone, che ha conquistato il primo posto nell’area liceale, guadagnandosi così l’accesso alla fase finale nazionale. Un traguardo prestigioso che la vedrà protagonista il prossimo 21 aprile presso l’Università degli Studi di Salerno, dove si confronterà con i migliori studenti d’Italia.

Un risultato che non rappresenta soltanto un successo personale, ma che assume un valore simbolico per l’intera comunità scolastica. La partecipazione e i risultati ottenuti nei Campionati di Italiano si inseriscono infatti in un più ampio percorso di valorizzazione delle eccellenze, portato avanti dal Liceo “N. Palmeri”, da sempre attento alla crescita culturale e umana dei propri studenti.

Orgoglio e soddisfazione, dunque, per un istituto che continua a investire nella qualità dell’istruzione, accompagnando i giovani verso traguardi sempre più ambiziosi.

di redazione

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