Termini Imerese, annullato lo spettacolo di questa sera a Santa Marina: “Una decisione doverosa”
Salta lo spettacolo “La Giara” previsto questa sera nell’ambito dei festeggiamenti. La sindaca Maria Terranova: “Una festa è tale quando raccoglie e unisce, non quando divide o esclude”. Confermata la processione delle 20.15
Lo spettacolo “La Giara”, previsto per questa sera a Santa Marina nell’ambito dei festeggiamenti in onore della compatrona di Termini Imerese, è stato annullato. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che ha spiegato come l’evento sarà recuperato in una nuova data e in un nuovo luogo, che verranno comunicati successivamente.
Una decisione arrivata questa mattina e assunta, secondo quanto spiegato dalla sindaca Maria Terranova, con rammarico parlando di una scelta assunta “con dispiacere”, ma ritenuta necessaria e responsabile. La prima cittadina ha affidato a un lungo messaggio le proprie considerazioni sulla vicenda, partendo dalla presenza dell’Amministrazione alla Santa Messa delle 8 nella chiesetta di Santa Marina.
“Santa Marina è parte della nostra identità più antica”, ha scritto la prima cittadina, ricordando l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere negli ultimi anni i festeggiamenti e nel mantenere viva una tradizione che rischiava di perdere forza.
La prima cittadina ha sottolineato il valore della partecipazione della comunità, ribadendo che l’obiettivo deve essere quello di preservare non soltanto gli appuntamenti inseriti nel programma, ma soprattutto il significato religioso, sociale e identitario della festa.
Nel suo messaggio, la sindaca ha inoltre riconosciuto il ruolo svolto nel tempo dai parroci e dalle tante persone che hanno dedicato energie e risorse alla chiesetta di Santa Marina, contribuendo a mantenerla viva.
La scelta di annullare lo spettacolo, ha spiegato Terranova, non rappresenterebbe dunque una rinuncia ai festeggiamenti. Al contrario, sarebbe un momento di riflessione per cercare di ricomporre le incomprensioni emerse e restituire alla festa “quella serenità e quella condivisione” che, secondo la sindaca, dovrebbero essere alla base dell’appuntamento.
Particolarmente significativa una delle frasi contenute nel messaggio della prima cittadina:
“Una festa è tale quando raccoglie e unisce, non quando divide o esclude”.
La prima cittadina ha poi voluto sgombrare il campo da possibili interpretazioni circa un ridimensionamento dell’impegno dell’Amministrazione: “Termini Imerese non farà alcun passo indietro sui festeggiamenti della compatrona Santa Marina”, ha assicurato. Lo spettacolo “La Giara” sarà quindi recuperato in una nuova data e in una nuova location, che saranno comunicate dall’Amministrazione nelle prossime settimane.
Intanto, resta confermato uno dei momenti centrali della giornata: la processione della compatrona Santa Marina, in programma questa sera alle 20.15.
“Gli spettacoli si possono annullare. Le tradizioni, invece, non si arrendono”.
Il messaggio integrale della sindaca Maria Terranova
Care e cari tutti,
questa mattina l’Amministrazione comunale ha partecipato, come sempre, alla Santa Messa delle 8:00 presso la chiesetta di Santa Marina, confermando, ancora una volta, la propria presenza e vicinanza alla comunità e alla tradizione della nostra compatrona.
È proprio con questo spirito di presenza, rispetto e responsabilità che, con rammarico, vi comunichiamo di aver deciso di annullare lo spettacolo serale previsto per la festa di Santa Marina.
È una decisione che assumiamo con dispiacere, ma che riteniamo doverosa.
Santa Marina è parte della nostra identità più antica.
In questi anni abbiamo fatto una scelta precisa: esserci.
Stare accanto alla comunità, sostenere chi ogni giorno custodisce la tradizione e contribuire a restituire vita a festeggiamenti che rischiavano di spegnersi, portando con sé una parte della nostra storia.
Perché, prima di ogni cosa, a noi interessano le persone: le loro storie, i loro legami, il senso di appartenenza che nasce dal ritrovarsi insieme.
E crediamo che mantenere viva una tradizione significhi, soprattutto, mantenere viva una comunità.
Lo abbiamo fatto nel rispetto dovuto a chi, prima di noi e senza chiedere nulla, ha tenuto viva quella fiammella.
Va riconosciuto il ruolo che, nel corso del tempo, i parroci hanno avuto nel custodire questa tradizione e nel mantenerne vivo il significato religioso e comunitario.
E va riconosciuto, senza reticenze, il ruolo delle donne e degli uomini che hanno dedicato anni, energie e mezzi propri alla chiesetta.
Se oggi è ancora in piedi, lo si deve anche a loro.
Nonostante le incomprensioni emerse, abbiamo scelto di andare avanti ad oltranza.
Lo abbiamo fatto nella convinzione che fosse possibile superare le difficoltà e riportare la festa alla sua naturale dimensione di momento di comunità.
Nessuno di noi è qui chiamato a stabilire torti né a distribuire ragioni.
Dico però che una festa è tale quando raccoglie e unisce, non quando divide o esclude.
Festeggiare nella divisione sarebbe un atto privo di verità.
Oggi, quindi, credo sia arrivato il momento di fermarsi un attimo.
Non per rinunciare.
Non per fare un passo indietro.
Ma per capire come ricomporre ciò che si è incrinato e restituire a Santa Marina quella serenità e quella condivisione che devono essere alla base della sua festa.
Confido che l’annullamento dello spettacolo serale sia inteso per ciò che è: non un ritiro, ma un’occasione per riflettere e ritrovare le ragioni dello stare insieme.
Una cosa deve essere chiara a tutti: Termini Imerese non farà alcun passo indietro sui festeggiamenti della compatrona Santa Marina.
Noi continueremo a fare la nostra parte con serenità, responsabilità e rispetto, auspicando che anche gli altri sappiano fare altrettanto.
Gli spettacoli si possono annullare.
Le tradizioni, invece, non si arrendono, perché non sono soltanto appuntamenti o spettacoli: sono fatte di persone, di memoria, di fede, di sacrifici e di una comunità che continua a riconoscersi nella propria storia.
PS. Ci ritroveremo, comunque, tutti insieme alla processione della nostra compatrona Santa Marina delle 20:15.