Termini Imerese, annullato lo spettacolo di questa sera a Santa Marina: “Una decisione doverosa”

Salta lo spettacolo “La Giara” previsto questa sera nell’ambito dei festeggiamenti. La sindaca Maria Terranova: “Una festa è tale quando raccoglie e unisce, non quando divide o esclude”. Confermata la processione delle 20.15

Lo spettacolo “La Giara”, previsto per questa sera a Santa Marina nell’ambito dei festeggiamenti in onore della compatrona di Termini Imerese, è stato annullato. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che ha spiegato come l’evento sarà recuperato in una nuova data e in un nuovo luogo, che verranno comunicati successivamente.

Una decisione arrivata questa mattina e assunta, secondo quanto spiegato dalla sindaca Maria Terranova, con rammarico parlando di una scelta assunta “con dispiacere”, ma ritenuta necessaria e responsabile. La prima cittadina ha affidato a un lungo messaggio le proprie considerazioni sulla vicenda, partendo dalla presenza dell’Amministrazione alla Santa Messa delle 8 nella chiesetta di Santa Marina.

“Santa Marina è parte della nostra identità più antica”, ha scritto la prima cittadina, ricordando l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere negli ultimi anni i festeggiamenti e nel mantenere viva una tradizione che rischiava di perdere forza.

La prima cittadina ha sottolineato il valore della partecipazione della comunità, ribadendo che l’obiettivo deve essere quello di preservare non soltanto gli appuntamenti inseriti nel programma, ma soprattutto il significato religioso, sociale e identitario della festa.

Nel suo messaggio, la sindaca ha inoltre riconosciuto il ruolo svolto nel tempo dai parroci e dalle tante persone che hanno dedicato energie e risorse alla chiesetta di Santa Marina, contribuendo a mantenerla viva.

La scelta di annullare lo spettacolo, ha spiegato Terranova, non rappresenterebbe dunque una rinuncia ai festeggiamenti. Al contrario, sarebbe un momento di riflessione per cercare di ricomporre le incomprensioni emerse e restituire alla festa “quella serenità e quella condivisione” che, secondo la sindaca, dovrebbero essere alla base dell’appuntamento.

Particolarmente significativa una delle frasi contenute nel messaggio della prima cittadina:

“Una festa è tale quando raccoglie e unisce, non quando divide o esclude”.

La prima cittadina ha poi voluto sgombrare il campo da possibili interpretazioni circa un ridimensionamento dell’impegno dell’Amministrazione: “Termini Imerese non farà alcun passo indietro sui festeggiamenti della compatrona Santa Marina”, ha assicurato. Lo spettacolo “La Giara” sarà quindi recuperato in una nuova data e in una nuova location, che saranno comunicate dall’Amministrazione nelle prossime settimane.

Intanto, resta confermato uno dei momenti centrali della giornata: la processione della compatrona Santa Marina, in programma questa sera alle 20.15.

“Gli spettacoli si possono annullare. Le tradizioni, invece, non si arrendono”.

Il messaggio integrale della sindaca Maria Terranova