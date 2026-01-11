Termini Imerese: Belvedere, scattano le modifiche alla viabilità: strade chiuse e divieti di sosta

Notizie
di redazione #Belvedere #Divieti #himeraweb.it #lavori stradali #nuovo belvedere #Sicilia #termini imerese #Viabilità

Cambia temporaneamente la viabilità nell’area del Belvedere a Termini Imerese. Lo rende noto il Comune attraverso un comunicato diffuso su tutti i canali social istituzionali, informando la cittadinanza delle nuove disposizioni che entreranno in vigore da lunedì 12 gennaio a venerdì 20 marzo 2026.

Le modifiche si rendono necessarie per consentire i lavori di completamento del Nuovo Belvedere, un’opera ritenuta strategica per la valorizzazione dell’area.

Nel dettaglio, è prevista la chiusura al traffico di via Circonvallazione Castello, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 4, ossia tra l’accesso al Castello in zona “Cicciuzzo” e l’accesso al Teatro all’aperto Kalos.

Sarà invece istituito il doppio senso di circolazione:

  • in via Belvedere Principe di Piemonte, dal bivio con la serpentina Paolo Balsamo fino al civico 2 di via Circonvallazione Castello;

  • in via Circonvallazione Castello, dal civico 4 fino all’incrocio con via Castellana.

Scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata:

  • in via Belvedere Principe di Piemonte, dal civico 74 fino a via Circonvallazione Castello, per consentire l’inversione di marcia;

  • in via Circonvallazione Castello, dal civico 4 all’incrocio con via Castellana, sul lato mare.

Il Comune precisa che i percorsi alternativi saranno adeguatamente segnalati sul posto e che l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali sarà sempre garantito. Sono esclusi dai divieti i mezzi di emergenza, le Forze dell’Ordine e i veicoli della ditta incaricata dei lavori.

Nel medesimo provvedimento è stata disposta anche la sospensione delle strisce blu, ovvero dei parcheggi a pagamento, in tutta la Zona A fino al 31 marzo 2026.

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando come gli interventi in corso siano necessari alla realizzazione di un’opera importante per la città.

