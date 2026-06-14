Termini Imerese capitale del glamour: questa sera torna “Il Salotto della Moda” con Nathaly Caldonazzo, Roberta Giuffrè e Maria Grazia Bonura

Il conto alla rovescia è iniziato. Questa sera, domenica 14 giugno 2026, alle ore 21.00, il suggestivo Belvedere Principe di Piemonte si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico dell’eleganza e dello spettacolo in occasione della sesta edizione de “Il Salotto della Moda”, l’evento fashion che negli ultimi anni si è affermato tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama siciliano.

Organizzato da Eye On Fashion Srl, guidata da Gianpaolo Guida e Silvia Genovese, l’evento promette una serata all’insegna del glamour, della moda e dell’intrattenimento, in una location che offre uno degli scorci più affascinanti della costa tirrenica.

Un cast d’eccezione per la sesta edizione

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di due volti noti del mondo dello spettacolo italiano: Nataly Caldonazzo e Roberta Giuffrè, che presenteranno la serata accompagnando il pubblico tra sfilate, momenti di spettacolo e ospiti speciali.

A impreziosire ulteriormente l’evento sarà la partecipazione di Maria Grazia Bonura, tra le modelle siciliane più apprezzate e amate dal pubblico, scelta come testimonial e madrina della manifestazione. Con la sua eleganza, il suo fascino e la sua esperienza sulle passerelle nazionali e internazionali, Bonura rappresenta perfettamente lo spirito di una serata dedicata alla bellezza e all’eccellenza del Made in Italy.

Trenta modelle e abiti da sogno sul carpet del Belvedere

Saranno 30 modelle a sfilare sul prestigioso carpet allestito per l’occasione, interpretando collezioni e creazioni che racconteranno le nuove tendenze della moda contemporanea.

Il Belvedere Principe di Piemonte farà da cornice a una passerella esclusiva dove luci, musica e scenografie contribuiranno a creare un’atmosfera unica, capace di coniugare il fascino del paesaggio termitano con l’eleganza dell’alta moda.

Una macchina organizzativa di alto livello

Dietro il successo della manifestazione c’è il lavoro di un team consolidato che, anno dopo anno, ha saputo trasformare “Il Salotto della Moda” in un evento di riferimento per il settore.

La produzione è affidata a Gianpaolo Guida, mentre la direzione artistica porta la firma di Daniela Mirto, professionista che negli anni ha contribuito alla crescita e all’identità della manifestazione.

La regia e la coreografia saranno curate da Roberto Capone, chiamato a orchestrare ogni dettaglio dello spettacolo per garantire una serata coinvolgente e di grande impatto scenico.

Moda, spettacolo e valorizzazione del territorio

Nata dalla volontà di promuovere il talento, la creatività e le eccellenze del territorio, la manifestazione è diventata nel tempo molto più di una semplice sfilata. “Il Salotto della Moda” rappresenta oggi un importante strumento di valorizzazione culturale e turistica per Termini Imerese, capace di attrarre pubblico, professionisti del settore e appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

L’evento continua inoltre a confermare il ruolo della città come palcoscenico ideale per iniziative di qualità che coniugano spettacolo, cultura e promozione del territorio.

Appuntamento il 14 giugno

L’appuntamento è dunque fissato per questa sera alle ore 21.00, quando il Belvedere Principe di Piemonte si accenderà di luci, musica ed emozioni per accogliere la sesta edizione de “Il Salotto della Moda”.

Una serata che si preannuncia ricca di fascino, ospiti prestigiosi e grandi sorprese, confermando ancora una volta la manifestazione come uno degli eventi più attesi dell’estate termitana e del panorama fashion siciliano.