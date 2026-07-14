Termini Imerese celebra la sua memoria: il 15 luglio torna “Strata Virdura in Festa”, tra tradizione, musica e sapori siciliani

Una strada che per generazioni ha rappresentato il cuore pulsante della vita commerciale cittadina torna ad animarsi con una grande festa popolare. Mercoledì 15 luglio, dalle ore 19, Via Bagni, conosciuta da tutti i termitani come “Strata Virdura”, ospiterà una nuova edizione di “Strata Virdura in Festa – Storia, gusti e tradizioni”, manifestazione promossa dal Comune di Termini Imerese con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della memoria collettiva cittadina.

L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha richiamato migliaia di cittadini e visitatori trasformando la storica via in un vivace palcoscenico a cielo aperto, si è ormai affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate termitana. La formula vincente, capace di coniugare gastronomia, musica, spettacoli e valorizzazione delle tradizioni locali, ha contribuito a rilanciare un’area profondamente legata all’identità della città.

Una strada che racconta la storia di Termini

Per i termitani, Strata Virdura non è semplicemente una via. È un luogo della memoria.

L’attuale Via Bagni, situata nella parte bassa della città, deve il suo celebre soprannome al mercato ortofrutticolo che per decenni vi si svolgeva quotidianamente. Qui arrivavano commercianti provenienti da tutto il comprensorio con frutta, verdura, pesce, carne e prodotti tipici, mentre le “abbanniate” dei venditori riempivano la strada di colori, suoni e profumi. Le merci venivano continuamente rinfrescate con l’acqua, particolare che contribuì a rendere ancora più caratteristica questa zona, diventata nel tempo uno dei principali punti di incontro della comunità termitana.

Con il progressivo declino del piccolo commercio molte botteghe hanno abbassato le saracinesche, ma il legame affettivo dei cittadini con questa strada non si è mai interrotto. Proprio da questa volontà di recuperare la memoria nasce “Strata Virdura in Festa”, manifestazione che restituisce vita a un luogo simbolo della città.

Il programma della serata

L’apertura dell’evento è prevista alle 19.00 con una mostra fotografica dal titolo “Memorie di una strada”, un percorso visivo dedicato ai ricordi e alla storia della storica via.

Per tutta la serata sarà protagonista anche l’area food, con numerosi operatori della ristorazione locale che proporranno specialità della tradizione siciliana, insieme agli spazi dedicati all’artigianato e ai giochi per bambini.

Dalle 20.30 alle 23.30 spazio all’intrattenimento musicale diffuso con le esibizioni de I Cugini della Serenata, The Cubed Music Band, SpinRockets, I Re di ESIS e I Tamburinari di Trabia.

In contemporanea si alterneranno spettacoli itineranti con L’Inventore di Storie, Le Follie di Zazu e “Ore Vitae – Storia di una Fiamma”, a cura di Giovanni Francesco Ruffino.

Il Larghetto San Calogero ospiterà invece, dalle 21 alle 23.30, canti e balli popolari sotto le stelle con l’Associazione Nuova Aurora, la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo” e l’Oratorio Madonna della Consolazione.

Gran finale dalle 23 alle 00.30 in Piazza delle Terme con “A Tavula è Trazzera”, show cooking e degustazione della tradizionale cavatuna alla siciliana, curata da EuroForm, seguita dal concerto live della Skruscio Band.

Un appuntamento che cresce

Il successo riscosso dalle edizioni precedenti ha spinto gli organizzatori a investire ulteriormente sulla manifestazione, che nel 2026 amplia il calendario degli appuntamenti dedicati a Strata Virdura. La manifestazione rappresenta oggi non soltanto un evento di intrattenimento, ma anche un progetto di rigenerazione urbana e culturale che punta a restituire centralità a uno dei luoghi più rappresentativi della Termini Imerese storica, valorizzando le attività commerciali, la gastronomia locale e il patrimonio identitario della città.

Ancora una volta, dunque, Strata Virdura si prepara a riempirsi di persone, musica, profumi e ricordi, riportando nel cuore della città quell’atmosfera autentica che per decenni ne ha fatto uno dei luoghi più vivi e amati dai termitani.