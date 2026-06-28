Termini Imerese, chi è Bunny Biker? Il motociclista misterioso che sta conquistando i socia

C’è un nuovo personaggio che sta facendo parlare di sé a Termini Imerese. Si fa chiamare Bunny Biker e, tra video virali, selfie e sorrisi regalati per strada, è riuscito in poche settimane a conquistare i social e l’affetto di grandi e piccoli. La sua identità resta un mistero, ma una cosa è certa: quando il coniglietto in moto passa per la città, è difficile che passi inosservato.

Di lui si sa pochissimo. La sua identità resta nascosta dietro un originale casco integrale rivestito di morbido peluche bianco, con lunghe orecchie e grandi occhi azzurri, diventato ormai il suo segno distintivo.

Il profilo TikTok, aperto da meno di un mese, ha già raggiunto oltre 6.100 follower e 42 mila “Mi piace”, con alcuni video che hanno superato le 400 mila visualizzazioni. Tra i contenuti più apprezzati c’è quello in cui Bunny Biker incontra i maestri di danza Emilia La Marca e Alan Caliendo nella zona alta di Termini Imerese, regalando un momento speciale al piccolo Ethan, che lo osservava incuriosito e affascinato.

Numeri in costante crescita che confermano il successo del personaggio, non solo sul web ma anche tra le vie della città. Bambini, ragazzi e famiglie lo fermano continuamente per una foto, un saluto o un semplice momento di allegria. Nei video pubblicati sui social si susseguono sorrisi, abbracci e incontri spontanei, raccontando un messaggio semplice ma efficace: regalare un sorriso a chiunque lo incroci.

Non a caso, nella biografia del suo profilo si legge: “Sono qui per portare allegria in giro”.

E mentre il fenomeno continua a crescere, tra i cittadini c’è una domanda che ritorna puntualmente: chi si nasconde dietro il casco di Bunny Bikers ?

Per ora il mistero rimane tale. Ma forse è proprio questa aura di anonimato, unita alla simpatia del personaggio e alla spontaneità dei suoi incontri, ad aver trasformato Bunny Biker in uno dei fenomeni social più curiosi e apprezzati dell’estate termitana.

E voi lo avete già incontrato per le vie di Termini Imerese? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti.