Termini Imerese, chiuse le iscrizioni per l’Antinna a Mare: stasera l’elenco dei partecipanti su Himeraweb.it

Il Comitato organizzatore dell’Antinna a Mare ha annunciato la chiusura ufficiale delle iscrizioni per la tradizionale gara che sabato 13 settembre animerà il porto termitano in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. della Catena.

I candidati che hanno presentato domanda verranno contattati personalmente nei prossimi giorni per ricevere tutte le informazioni utili sulla manifestazione. L’elenco ufficiale dei partecipanti sarà pubblicato in serata sul portale Himeraweb.it, punto di riferimento per aggiornamenti e notizie locali.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco – scrive il Comitato – e invitiamo la cittadinanza a restare sintonizzata per non perdersi nessuna novità”.

L’attesa ora è tutta rivolta al 13 settembre, quando il palo insaponato tornerà a sporgere sul mare di Termini Imerese per la terza edizione consecutiva dell’Antinna, riportata in vita nel 2023 e già diventata uno degli appuntamenti più sentiti della comunità marinara.