Termini Imerese colpisce ancora: per gli atleti termitani sei argenti e due bronzi alla Global Boxe Federation

Gli atleti termitani si sono distinti agli International Dragon della Global Boxe Federation. Un trionfo di medaglie per i partecipanti che, sono rientrati dalla competizione con un bottino che comprende sei argenti e due bronzi.

Domenica 1 giugno 2025 si sono svolti a Erice gli International Dragon della Federazione Internazionale Global Boxing. A distinguersi è stata l‘Accademy of Martial Arts di Termini Imerese, radicata nel territorio da ormai tredici anni.

Gli atleti, seguiti dal maestro Daniele Cancilla, si sono susseguiti nel podio aggiudicandosi un totale di ben 8 medaglie.

Nessun atleta professionista, ma giovani atleti alla prima esperienza, si sono cimentati nella specialità light boxe, raggiungendo un risultato straordinario.

Gli atleti presenti erano tutti alla loro prima esperienza combattiva -commenta il maestro Cancilla -. Ma questo per loro non è stato sinonimo di svantaggio, in quanto si destreggiano bene e il risultato è stato una chiara dimostrazione: nonostante avessero gareggiato con fighters con più esperienza di loro, sono riusciti a raggiungere ugualmente un meritato podio.

Sono felice di poter dire che su 8 atleti: Giovanni D’Attilo, Valerio Azzarello, Walter Palillo, Riccardo Marino, Gabriele Guardino, Francesco incandela, Alessandro Di Francesco e il piccolo Edoardo Rio portiamo a casa ben sei argenti e due bronzi!