Termini Imerese: continuano gli sgomberi nel quartiere Beato Agostino Novello

Continuano gli sgomberi degli appartamenti occupati abuivamente nel quartiere Beato Agostino Novello di Termini Imerese.

Dalle prime ore del mattino di oggi, 14 maggio, le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura, in collaborazione con gli uffici tecnici di competenza e i servizi sociali del Comune stanno sgomberando degli apparamenti occupati abusivamente.

Non si tratta della prima operazione effettuata nel quartiere termitano nel quale è presente un alto tasso di abitazioni occupate abusivamente.

Dalle notizie che giungono in redazione sembrerebbe che gli sgomberi stanno proseguendo in un clima di collaborazione con le famiglie occupanti. Inoltre, sembrerebbe che tre delle famiglie interessate dal provvedimento stiano lasciando le abitazioni di spontanea volontà, consegnando le chiavi degli appartamenti a chi di competenza.