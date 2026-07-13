Termini Imerese corre verso la City Run: svelato il percorso della 3ª edizione tra mare, centro storico e panorami mozzafiato

Termini Imerese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate. Mancano poco più di una settimana alla 3ª City Run – Giro Podistico Città di Termini Imerese, in programma domenica 19 luglio 2026, e l’ASD Atletica Termini Imerese ha ufficialmente svelato il percorso della gara, un tracciato di 10 chilometri omologato FIDAL a livello nazionale, che accompagnerà gli atleti attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Termini Imerese, si svolgerà all’interno di un weekend dedicato allo sport, nelle giornate del 18 e 19 luglio, e non sarà riservato esclusivamente ai podisti competitivi. Accanto alla gara ufficiale è infatti prevista anche una camminata ludico-motoria, pensata per coinvolgere famiglie, appassionati e cittadini di tutte le età, trasformando la manifestazione in una vera festa dello sport e della socialità.

Un percorso tra il mare e il cuore della città

La partenza e l’arrivo saranno posizionati nello splendido scenario del Belvedere, uno dei punti panoramici più suggestivi di Termini Imerese.

Da qui gli atleti si lanceranno lungo un itinerario che unirà sport, storia e paesaggio:

discesa lungo Via Iannelli ;

; attraversamento di Via Palermo , risalendo da Via Monachelle ;

, risalendo da ; passaggio in Via Vittorio Amedeo ;

; transito nel cuore del centro storico con il ritorno in Piazza Duomo ;

; rientro finale al Belvedere, dove sarà posto il traguardo.

Il percorso è stato studiato nei dettagli per valorizzare le caratteristiche urbanistiche della città, alternando scorci sul mare, vie storiche e tratti panoramici, offrendo agli atleti un’esperienza capace di coniugare la competizione con la bellezza del territorio.

Gara nazionale e percorso certificato

A confermare il livello organizzativo della manifestazione arriva anche la recente certificazione ufficiale di misurazione FIDAL. Il tracciato dei 10 chilometri è stato misurato il 24 giugno 2026 dal giudice misuratore Ferruccio Bono, ottenendo l’omologazione nazionale come percorso di categoria “A” (circuito), requisito fondamentale per la validità delle prestazioni cronometriche e delle classifiche ufficiali.

L’edizione 2026 sarà inoltre valida come Campionato Regionale Individuale Master sui 10 km su strada, oltre ad ospitare le competizioni provinciali dedicate alle altre categorie federali, richiamando così numerosi atleti da tutta la Sicilia.

Lo sport come occasione di promozione del territorio

Negli ultimi anni la City Run è cresciuta costantemente, diventando uno degli eventi podistici di riferimento dell’estate siciliana. La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per Termini Imerese, che attraverso lo sport mette in mostra il proprio patrimonio storico, il centro antico e il suggestivo affaccio sul Tirreno.

L’ASD Atletica Termini Imerese, realtà da anni impegnata nella promozione dell’atletica e dello sport giovanile sul territorio, continua così il proprio percorso di crescita, puntando su eventi capaci di coinvolgere agonisti, famiglie e semplici appassionati.

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 19 luglio Termini Imerese si trasformerà in una grande pista a cielo aperto, pronta ad accogliere centinaia di runner e cittadini per vivere, passo dopo passo, una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’orgoglio per il territorio.