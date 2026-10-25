Termini Imerese, domani studenti in corteo contro il caro vita e i tagli all’istruzione: la protesta che unisce giovani e lavoratori

Appuntamento lunedì 26 ottobre alle 8:30 in piazza Giovanni Sansone.

Al centro della mobilitazione il costo della vita, il caro carburanti, le difficoltà occupazionali e il futuro delle nuove generazioni. Dopo le proteste di autotrasportatori e pescatori, anche gli studenti termitani scendono in piazza.

Il caro vita, l’aumento dei prezzi dei carburanti, le difficoltà economiche delle famiglie e le preoccupazioni per il futuro occupazionale dei giovani. Sono queste alcune delle questioni che domani mattina, lunedì 26 ottobre, porteranno in piazza studenti e cittadini a Termini Imerese, in occasione del corteo studentesco promosso dalla Consulta Giovanile di Termini Imerese insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 8:30 da piazza Giovanni Sansone e si svilupperà lungo le vie cittadine fino a raggiungere piazza Duomo. Una mobilitazione che nasce per contestare il caro vita e i tagli all’istruzione, ma che si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per le condizioni economiche e sociali che interessano la Sicilia, dove diverse categorie produttive stanno denunciando da giorni l’insostenibilità dei costi legati alle proprie attività.

L’invito degli organizzatori è rivolto all’intera cittadinanza. Non soltanto agli studenti, dunque, ma a chiunque voglia manifestare il proprio disagio di fronte a una situazione che coinvolge famiglie, lavoratori, imprese e giovani, sempre più preoccupati per le prospettive del proprio futuro.

Dal caro vita al caro gasolio: perché si scende in piazza

Dietro la protesta c’è una questione che va ben oltre il mondo della scuola: il costo della vita e la crescente difficoltà di sostenere le spese quotidiane.

L’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, il peso delle bollette, i costi dei trasporti e il rincaro dei carburanti incidono direttamente sui bilanci familiari, riducendo il potere d’acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare alla fine del mese.

A pagare il prezzo di questa situazione sono anche i giovani, che si trovano a fare i conti con prospettive occupazionali incerte, stipendi spesso insufficienti rispetto al costo della vita e difficoltà nel costruire un percorso di autonomia economica. Per molti, il futuro continua a essere legato alla possibilità di trovare un lavoro stabile e adeguatamente retribuito, senza essere costretti a lasciare la propria terra per cercare altrove opportunità che in Sicilia faticano a concretizzarsi.

In un territorio come quello termitano, segnato da anni di difficoltà industriali e dalla necessità di rilanciare il tessuto produttivo, il tema del lavoro assume un significato ancora più rilevante. Il diritto allo studio, quello al lavoro e la possibilità di costruire un futuro dignitoso diventano questioni strettamente collegate.

A questo si aggiunge il caro carburanti, che non riguarda soltanto chi lavora nel settore dei trasporti, ma si riflette sull’intera economia. Quando aumentano i costi per spostare le merci, coltivare i campi o uscire in mare, le conseguenze possono estendersi alla distribuzione dei prodotti e ai prezzi finali pagati dai consumatori.

È proprio questa la ragione per cui le rivendicazioni delle diverse categorie stanno progressivamente incontrando quelle degli studenti: il problema non è più circoscritto a un singolo settore, ma riguarda la sostenibilità economica della vita quotidiana.

Le proteste dei giorni scorsi: tir fermi e pescatori in mobilitazione

Negli ultimi giorni la Sicilia è stata attraversata da una serie di proteste legate soprattutto all’aumento dei costi del carburante e alle difficoltà delle attività produttive.

Dal 16 ottobre gli autotrasportatori aderenti al Comitato Trasportatori Siciliani hanno avviato un fermo dei mezzi, protrattosi fino al 20 ottobre secondo il calendario iniziale della mobilitazione. Le imprese hanno denunciato costi di gestione sempre più elevati, con il prezzo del gasolio che, secondo quanto riferito dai rappresentanti della categoria, ha raggiunto livelli insostenibili per numerose aziende.

Tra le questioni sollevate figurano il costo del carburante, gli oneri dei collegamenti marittimi e i ritardi o le incertezze relativi agli strumenti di sostegno al trasporto delle merci. Per alcune imprese, continuare a lavorare a queste condizioni significa esporsi al rischio di operare in perdita.

La protesta ha interessato anche il porto di Termini Imerese, dove nei giorni successivi al fermo iniziale alcuni autotrasportatori hanno proseguito la mobilitazione, arrivando a impedire l’imbarco dei tir diretti al trasporto delle merci via mare. Una situazione che ha evidenziato le difficoltà della logistica siciliana e il rischio di ripercussioni sulla movimentazione delle merci.

La vertenza, tuttavia, non ha coinvolto tutte le organizzazioni in maniera uniforme. Dopo il confronto del 21 ottobre con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una parte del settore ha annunciato la revoca del fermo, mentre altri gruppi hanno scelto di proseguire la protesta, ritenendo insufficienti le risposte ottenute.

Anche il comparto della pesca ha manifestato il proprio disagio. Il 22 ottobre armatori e pescatori siciliani e calabresi hanno promosso una mobilitazione contro il caro gasolio, denunciando le difficoltà economiche di un’attività nella quale il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa.

Per molti operatori, infatti, uscire in mare significa sostenere costi elevati senza avere la certezza di ricavi sufficienti a coprirli. Una condizione che rischia di compromettere la continuità del lavoro e la sopravvivenza delle imprese della pesca.

Le proteste di questi giorni hanno quindi portato alla luce un malessere diffuso, che coinvolge comparti diversi ma accomunati dalla stessa richiesta: interventi concreti per contenere i costi e garantire condizioni economiche sostenibili.

Da Palermo a Termini Imerese: anche gli studenti fanno sentire la propria voce

Nelle stesse giornate, anche il mondo della scuola è tornato a mobilitarsi in Sicilia.

Venerdì 23 ottobre, a Palermo, migliaia di studenti hanno partecipato a un corteo per denunciare le condizioni degli istituti scolastici, i tagli all’istruzione pubblica e la carenza di spazi adeguati. Tra le criticità segnalate figurano edifici fatiscenti, problemi strutturali, sovraffollamento delle aule e carenze nei servizi essenziali.

La mobilitazione studentesca si è intrecciata con quella delle altre categorie produttive, dando voce a una protesta più ampia contro le difficoltà economiche e sociali che attraversano la regione. Diversi studenti palermitani hanno espresso solidarietà ad agricoltori, pescatori e autotrasportatori, sottolineando come il rincaro dei carburanti incida anche sulle famiglie e sui costi necessari per raggiungere quotidianamente le scuole.

È in questo contesto che si colloca il corteo previsto domani a Termini Imerese. Una manifestazione che mette insieme la difesa del diritto allo studio e la denuncia del caro vita, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle difficoltà che interessano non soltanto gli studenti, ma anche i lavoratori e le famiglie.

Il percorso del corteo e l’invito alla cittadinanza

Secondo quanto annunciato dalla Consulta Giovanile di Termini Imerese, la manifestazione partirà alle ore 8:30 da piazza Giovanni Sansone. Il corteo attraverserà via del Mazziniere, piazza C. A. Dalla Chiesa e via Giuseppe Garibaldi, per raggiungere infine piazza Duomo.

Ai partecipanti è stato rivolto l’invito a portare cartelli e striscioni. Durante la manifestazione è inoltre previsto un flash mob, per il quale gli organizzatori chiedono di portare con sé una benda da utilizzare nel corso dell’iniziativa.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare per sostenere le rivendicazioni degli studenti e contribuire a mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà economiche e sociali del territorio.

Una protesta che guarda al futuro

Il corteo di domani rappresenta un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico questioni che riguardano direttamente la qualità della vita e le prospettive delle nuove generazioni.

Il caro vita non è soltanto una questione di prezzi, così come il caro gasolio non riguarda esclusivamente chi guida un camion o lavora a bordo di un peschereccio. Dietro ogni aumento ci sono famiglie che devono rivedere le proprie spese, imprese che faticano a restare competitive e lavoratori che vedono ridursi il valore del proprio reddito.

Per i giovani, a tutto questo si aggiunge la preoccupazione di un futuro nel quale il diritto allo studio e quello al lavoro dovrebbero rappresentare opportunità concrete di crescita e indipendenza.

È su queste questioni che domani mattina gli studenti termitani porteranno la propria voce in piazza, in una mobilitazione che si inserisce in un momento di particolare tensione sociale per la Sicilia.

La richiesta, al di là delle singole rivendicazioni, è quella di risposte concrete: contenere il peso del caro vita, sostenere chi lavora, tutelare l’istruzione pubblica e creare condizioni che permettano ai giovani di costruire il proprio futuro senza essere costretti a cercare altrove le opportunità che mancano nella propria terra.

L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre, alle ore 8:30, in piazza Giovanni Sansone, a Termini Imerese.