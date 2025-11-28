Notizie
Sab. Nov 29th, 2025

Politica Termini Imerese

Termini Imerese, domenica il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia al Cine-Teatro Eden

Politica Termini Imerese

Termini Imerese, domenica il Congresso cittadino di Fratelli d'Italia al Cine-Teatro Eden

Si terrà domenica 30 novembre, alle ore 10:30, presso il Cine-Teatro Eden di Termini Imerese, il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia. Un appuntamento ritenuto strategico dal partito in vista delle imminenti elezioni amministrative, con l’obiettivo di favorire confronto interno e dialogo con la comunità locale.

FdI punta a riaffermare il proprio impegno nel portare avanti i valori condivisi dagli iscritti del Circolo, aprendo al contempo un canale diretto con la società civile, il mondo produttivo, imprenditoriale e sociale del territorio. Il congresso rappresenta, in quest’ottica, un momento chiave per ribadire l’importanza della partecipazione politica e dell’impegno civico.

Durante i lavori, si approfondiranno temi e proposte utili a interpretare le esigenze dei cittadini e a delineare risposte concrete per la città. L’incontro segna l’avvio di un percorso di ascolto e di elaborazione programmatica che accompagnerà il partito nei prossimi mesi.

A presiedere il Congresso sarà il senatore Raoul Russo.

di redazione

