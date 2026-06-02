Termini Imerese, dopo 33 anni si ritrovano gli ex alunni della 3ª B della scuola media Paolo Balsamo

Una serata all’insegna dei ricordi, delle emozioni e degli abbracci che sembravano soltanto rimandati. A distanza di 33 anni dall’ultimo giorno trascorso insieme tra i banchi di scuola, gli ex alunni della classe 3ª B dell’anno scolastico 1993/1994 della scuola media statale Paolo Balsamo di Termini Imerese si sono ritrovati per una speciale rimpatriata.

L’idea è nata da Massimo Rio e Francesca Milone che, spinti dalla voglia di riallacciare i rapporti con i compagni di un tempo, hanno iniziato a cercare i vecchi amici attraverso i social network. Da febbraio scorso è nato così un gruppo WhatsApp che ha permesso ai partecipanti di ritrovarsi virtualmente e organizzare l’incontro.

Alla serata hanno preso parte Emilio Cilfone, Rosanna Licata, Francesca Milone, Massimo Rio, Salvatore Rio, Rosa Argento, Cinzia Sferlazza, Annalisa D’Angelo, Pasquale Ferrara, Salvatore Graziano e Alberto Lupo. Assenti per motivi di lavoro Rosalinda Verdone e Giuseppe Cagnina, che non hanno comunque fatto mancare il loro affetto al gruppo.

«Ci sentiamo da febbraio e finalmente stasera ci siamo rivisti, catapultati a 33 anni fa», raccontano con emozione i protagonisti della reunion.

Tra fotografie, aneddoti e ricordi condivisi, la serata ha riportato tutti indietro nel tempo, dimostrando come il legame nato tra i banchi di scuola riesca spesso a resistere agli anni, alle distanze e ai cambiamenti della vita.

Un incontro che non è stato soltanto una rimpatriata, ma la conferma di un’amicizia che, nonostante il trascorrere del tempo, non ha mai smesso di esistere.