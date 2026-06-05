Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

Decisivo l’intervento di cittadini e volontari: i due cuccioli sono stati messi in salvo e ora cercano una famiglia.

Una storia a lieto fine che riporta l’attenzione su un fenomeno tanto frequente quanto spesso sottovalutato: i gattini che cercano rifugio all’interno delle automobili, soprattutto nei vani motore, mettendo a rischio la propria vita.

Nella serata di ieri, intorno alle 21.30, è scattata una piccola ma significativa gara di solidarietà in via Monachelle, a Termini Imerese, dopo la segnalazione della presenza di due micetti in difficoltà. Diverse persone hanno contattato la volontaria animalista Laura Muriella chiedendo aiuto per il recupero degli animali.

Il primo cucciolo, che si trovava sul marciapiede, è stato recuperato in pochi minuti. Più complesso, invece, il salvataggio del secondo micetto, che aveva trovato riparo all’interno del vano motore di un’automobile. Grazie alla tempestiva segnalazione dei residenti e alla collaborazione di alcuni giovani che si sono fermati per dare una mano, è stato possibile mettere in sicurezza anche il secondo animale.

Entrambi i micetti sono stati salvati e adesso sono in cerca di una famiglia pronta ad accoglierli attraverso un percorso di adozione responsabile.

L’importanza di prestare attenzione

L’episodio offre l’occasione per ricordare quanto sia importante prestare attenzione alla presenza di gatti, soprattutto nei mesi più caldi ma anche durante le stagioni più fredde. I felini, in particolare i cuccioli e gli animali randagi, tendono infatti a rifugiarsi sotto le automobili o all’interno dei vani motore, attratti dal calore residuo del motore o dalla sensazione di protezione offerta da questi spazi ristretti.

Associazioni e volontari animalisti raccomandano sempre di effettuare un rapido controllo prima di mettere in moto il veicolo, soprattutto se l’auto è rimasta parcheggiata per diverse ore. Un semplice colpo sul cofano, una breve ispezione visiva o qualche secondo di attenzione possono evitare gravi incidenti e salvare la vita a piccoli animali in cerca di riparo.

La vicenda di via Monachelle dimostra come la sensibilità dei cittadini e la collaborazione tra volontari e residenti possano fare la differenza. Grazie all’intervento corale di quanti hanno segnalato la situazione e partecipato alle operazioni di recupero, due giovani vite sono state salvate e oggi hanno una concreta possibilità di trovare una casa.

Per informazioni sull’adozione dei due micetti è possibile contattare Laura Muriella al numero 327 128 5000.

Un gesto di attenzione che può sembrare banale, ma che ogni giorno può trasformarsi in un vero e proprio salvataggio.