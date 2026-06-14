Termini Imerese e Malta unite dalla musica e dalla fede: nasce il gemellaggio tra la Banda “Madonna delle Grazie” e la Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun

Un ponte ideale tra Sicilia e Malta, costruito sulle note della musica bandistica, sulla devozione mariana e sul valore dell’amicizia tra i popoli. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, la Banda Musicale “Madonna delle Grazie” di Termini Imerese e la Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun A.D. 1979 hanno ufficializzato un significativo gemellaggio che rafforza il legame culturale e spirituale tra le due comunità del Mediterraneo.

L’iniziativa rappresenta il culmine di un percorso avviato nei mesi scorsi e destinato a proseguire negli anni a venire. Un progetto che va ben oltre il semplice scambio musicale, trasformandosi in una vera e propria alleanza fondata sui valori della tradizione, della fede e della partecipazione comunitaria.

Un cammino iniziato a Malta

Le basi del gemellaggio sono state gettate nell’aprile scorso, quando una delegazione della Banda “Madonna delle Grazie” è stata ospite ad Ħamrun, importante centro urbano maltese, in occasione delle celebrazioni del Cristo Risorto. Durante la visita, i musicisti termitani hanno partecipato alle manifestazioni religiose e tenuto un concerto mariano nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, condividendo momenti di intensa spiritualità e fraternità con la comunità locale.

Adesso sarà Termini Imerese a ricambiare l’accoglienza, ospitando il direttivo e una rappresentanza della banda maltese durante i festeggiamenti della Madonna del Carmelo, in programma il 15 e 16 luglio. Il programma prevede l’accoglienza ufficiale presso la Parrocchia Madonna del Carmelo, la partecipazione alla Santa Messa celebrata da don Franco Fenech, parroco della comunità maltese dell’Immacolata Concezione, e la tradizionale processione dedicata alla Vergine del Carmelo.

Due realtà unite dalla stessa missione

La Banda Musicale “Madonna delle Grazie” rappresenta da decenni una delle espressioni più vive del patrimonio culturale e religioso di Termini Imerese, accompagnando le principali celebrazioni cittadine e contribuendo alla formazione musicale delle nuove generazioni.

Dall’altra parte del Mediterraneo, la Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, fondata nel 1979, è oggi una delle realtà associative più dinamiche di Malta. Oltre all’attività bandistica, l’organizzazione è impegnata in numerosi progetti sociali, educativi e inclusivi rivolti a giovani, famiglie e persone con disabilità, promuovendo la cultura musicale come strumento di crescita comunitaria.

La società musicale maltese, che nel 2024 ha celebrato il suo 45° anniversario, è inoltre impegnata in iniziative internazionali e programmi di cooperazione culturale rivolti ai giovani musicisti europei.

Un gemellaggio che attraversa il Mediterraneo

«Due terre, due culture, una sola grande passione: la musica», affermano i promotori dell’iniziativa. Un messaggio che sintetizza perfettamente lo spirito dell’accordo, nato per favorire scambi culturali, incontri istituzionali e collaborazioni artistiche tra le due bande.

La comune devozione mariana rappresenta il filo conduttore di questo rapporto. Sia la comunità termitana sia quella maltese custodiscono una forte tradizione religiosa legata alla figura di Maria, elemento che rende ancora più significativo l’incontro tra le due realtà.

Il gemellaggio assume inoltre un valore simbolico particolarmente importante in un Mediterraneo che, da secoli, vede Sicilia e Malta condividere storia, commerci, tradizioni e influenze culturali. La musica diventa così linguaggio universale capace di superare confini geografici e differenze linguistiche.

I protagonisti dell’iniziativa

Un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto è stato svolto dai dirigenti e dai collaboratori delle due associazioni musicali.

Per la Banda “Madonna delle Grazie” sono stati determinanti l’impegno del presidente Salvatore Serio, del vicepresidente Simone Marsala, della segretaria Sofia Ventura, del socio Gaetano Spicuzza e del parroco della Parrocchia Madonna del Carmelo, don Giuseppe Zucchetto.

Per la delegazione maltese, un contributo decisivo è arrivato dal presidente Antoine Scicluna, dai collaboratori Josef Spiteri e Randolf Scerri, oltre che dal parroco don Franco Fenech, figura di riferimento della comunità dell’Immacolata Concezione di Ħamrun.

Uno sguardo al futuro

L’accordo siglato tra le due bande non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi attraverso nuove visite, concerti, scambi culturali e progetti comuni.

L’obiettivo condiviso è quello di creare una rete stabile di collaborazione tra le due comunità, valorizzando il patrimonio musicale, religioso e identitario che accomuna Sicilia e Malta.

Le celebrazioni della Madonna del Carmelo saranno dunque non solo un momento di fede e tradizione, ma anche l’occasione per celebrare una nuova amicizia internazionale che, attraverso la musica, promette di unire sempre più le sponde del Mediterraneo.

Un messaggio di fratellanza che risuonerà nelle strade di Termini Imerese al ritmo di trombe, clarinetti e tamburi, sotto lo sguardo della Vergine del Carmelo, simbolo di protezione e unità per generazioni di fedeli.