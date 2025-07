Termini Imerese e Trabia piangono Antonino Cusimano, oggi i funerali

Le comunità di Termini Imerese e Trabia si stringono oggi nel dolore per la scomparsa di Antonino Cusimano, storico meccanico conosciuto e benvoluto da tutti. Un uomo che, con il suo lavoro e la sua disponibilità, ha lasciato un segno silenzioso ma profondo nelle vite di quanti lo hanno incontrato.

A ricordarlo con commozione è il nipote, che con parole semplici e vere traccia il ritratto di chi era Antonino Cusimano:

“Un uomo generoso, sempre disponibile alle necessità degli altri. Questo è ciò che dice chi ti ha conosciuto, perché non lo eri solo con la tua famiglia ma proprio con tutti.

Lo eri anche nella tua professione, che fin da piccolo hai intrapreso iniziando da zero con tanti sacrifici. Proprio questi ti hanno portato ad essere un meccanico stimato e ben voluto. Ma tu eri anche tanto altro, un uomo ricco di valori. Proprio per questo motivo sono sempre stato orgoglioso, e sempre lo sarò, di portare il tuo stesso nome.

Grazie di tutto, nonno. Il tuo “Ninuzzu” ❤️.”

Antonino Cusimano era conosciuto non solo per le sue mani esperte, ma per il cuore che metteva in ogni gesto e per la disponibilità con cui si prodigava per gli altri, in officina e nella vita di tutti i giorni. Un lavoratore instancabile, che con fatica e dignità ha costruito da zero la sua professione, conquistando la stima di chiunque avesse bisogno di lui, un sorriso e una parola buona anche nei momenti più difficili.

Il vuoto che lascia è grande, ma ancora più grande è la gratitudine che resterà viva in chi lo ha conosciuto e ha potuto apprezzare la sua onestà, la sua gentilezza e la sua dedizione.

Alla famiglia, ai figli, ai nipoti e a tutti coloro che lo hanno amato, va l’abbraccio delle comunità di Termini Imerese e Trabia, che oggi si fermano nel ricordo di un uomo che ha reso migliori le vite di molti, ricordando che la generosità non muore mai.

Oggi l’ultimo saluto

Sarà possibile dare l’ultimo saluto ad Antonino Cusimano oggi, 8 luglio, alle ore 15:30 presso la chiesa San Nicola di Bari di Termini Imerese.