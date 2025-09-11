Notizie
Termini Imerese, evade dai domiciliari e minaccia la ex: 49enne finisce in carcere
Termini Imerese, svelati i nomi dei concorrenti della terza edizione dell’Ntinna a Mari 2025
Termini Imerese, chiuse le iscrizioni per l’Antinna a Mare: stasera l’elenco dei partecipanti su Himeraweb.it
Termini Imerese, al via l’ultimo weekend del “Belvedere in festa”
Denise Pipitone, 21 anni senza verità: il grido di dolore dei genitori
Morte Aurora Maniscalco, la mamma accusa: “Lividi e segni di violenza sul corpo di mia figlia”
Motori, passione e tradizione: oggi l’11ª Gimkana Automobilistica a Montemaggiore Belsito
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati
Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese
“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità
Gio. Set 11th, 2025

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, evade dai domiciliari e minaccia la ex: 49enne finisce in carcere

di redazione #Cronaca #himeraweb.com #himeraweb.it #Notizie #termini imerese

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex moglie.

Nonostante la misura cautelare, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione per recarsi in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, a poca distanza dal luogo di lavoro della donna. Per aggravare la situazione, le ha inviato una fotografia che lo ritraeva all’interno del locale.

La vittima, spaventata dalla vicinanza dell’ex marito, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I militari della sezione radiomobile hanno accertato la sua assenza da casa e lo hanno rintracciato poco dopo, in evidente stato di ebbrezza, a circa 50 metri dal posto di lavoro della moglie.

Il Gip di Termini Imerese, preso atto delle reiterate violazioni delle misure imposte, ha convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento della pena con il trasferimento in carcere. Per il 49enne si sono così aperte le porte della casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese.

di redazione

Related Post

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, svelati i nomi dei concorrenti della terza edizione dell’Ntinna a Mari 2025

redazione Set 10, 2025
Termini Imerese

Termini Imerese, chiuse le iscrizioni per l’Antinna a Mare: stasera l’elenco dei partecipanti su Himeraweb.it

redazione Set 10, 2025
Termini Imerese Uncategorized

Termini Imerese, al via l’ultimo weekend del “Belvedere in festa”

redazione Set 5, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, evade dai domiciliari e minaccia la ex: 49enne finisce in carcere

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, svelati i nomi dei concorrenti della terza edizione dell’Ntinna a Mari 2025

Termini Imerese

Termini Imerese, chiuse le iscrizioni per l’Antinna a Mare: stasera l’elenco dei partecipanti su Himeraweb.it

Termini Imerese Uncategorized

Termini Imerese, al via l’ultimo weekend del “Belvedere in festa”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1