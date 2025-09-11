Termini Imerese, evade dai domiciliari e minaccia la ex: 49enne finisce in carcere

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex moglie.

Nonostante la misura cautelare, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione per recarsi in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, a poca distanza dal luogo di lavoro della donna. Per aggravare la situazione, le ha inviato una fotografia che lo ritraeva all’interno del locale.

La vittima, spaventata dalla vicinanza dell’ex marito, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I militari della sezione radiomobile hanno accertato la sua assenza da casa e lo hanno rintracciato poco dopo, in evidente stato di ebbrezza, a circa 50 metri dal posto di lavoro della moglie.

Il Gip di Termini Imerese, preso atto delle reiterate violazioni delle misure imposte, ha convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento della pena con il trasferimento in carcere. Per il 49enne si sono così aperte le porte della casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese.