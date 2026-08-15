Si conferma tranquillo il Ferragosto sul litorale di Termini Imerese.

La situazione é sempre rimasta sotto controllo e non si sono registrate particolari criticità nelle zone di Pietra Piatta, Lanterna e Bienne Sud.

Il risultato è anche frutto dell’attività di prevenzione e controllo avviata già nel pomeriggio del 13 agosto e intensificata nella giornata di ieri, 14 agosto, in vista della notte e della giornata di Ferragosto.

Sul territorio sono stati impegnati gli agenti della Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e la Capitaneria di Porto, con l’obiettivo di garantire il rispetto dell’ordinanza emanata e assicurare sicurezza e decoro lungo il litorale.

Il provvedimento ha previsto il divieto di installazione di tende e attrezzature destinate al bivacco, così come il divieto di accensione di falò, consentendo invece l’utilizzo di ombrelloni e gazebo aperti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela del decoro e della pulizia delle spiagge.

La Dusty è intervenuta per la rimozione e lo smaltimento della legna presente sull’arenile, oltre che per eliminare alcune attrezzature utilizzate per il bivacco e i rifiuti presenti nelle aree interessate.

La sindaca, raggiunta telefonicamente, ha espresso un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, alla Capitaneria di Porto e agli operatori Dusty per il lavoro svolto e per la costante presenza garantita sul territorio.

«Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni per garantire sicurezza e decoro e rivolgo un ulteriore appello ai cittadini e ai bagnanti affinché vivano le nostre spiagge nel rispetto dell’ambiente e degli altri.

Lasciare pulito il litorale dopo una giornata al mare è un gesto semplice, ma fondamentale per tutelare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità».

L’Amministrazione comunale rinnova pertanto l’invito a tutti i fruitori del litorale a non abbandonare rifiuti e contribuire, con comportamenti responsabili, a mantenere pulite e vivibili le spiagge di Termini Imerese.