Termini Imerese, festa aperta alla città con il progetto “Crisci Ranni”: un pomeriggio dedicato a bambini, famiglie e comunità

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, dell’inclusione e della partecipazione collettiva. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dall‘Assessore alla Persona del Comune di Termini Imerese, Maria Concetta Buttà, che invita cittadini, famiglie e bambini a partecipare a un momento di festa aperto a tutta la comunità presso la Villa di Piazza Marina, a partire dalle ore 17:30.

L’evento coinvolgerà i partecipanti del progetto “Crisci Ranni – Diventa una Grande Persona”, un importante percorso socio-educativo rivolto ai minori e alle famiglie del territorio, nato nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà educativa e di promozione dell’inclusione sociale.

Il programma della giornata prevede giochi, momenti di animazione, spettacoli, attività di dialogo e confronto tra famiglie, operatori e cittadini, concludendosi con un rinfresco e un brindisi aperto a grandi e piccini. Un’occasione pensata non solo per celebrare il percorso svolto, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e di comunità.

«Una comunità cresce quando sa incontrarsi, sostenersi e festeggiare insieme», sottolinea l’assessore Maria Concetta Buttà, da anni impegnata nelle politiche sociali, educative e per l’infanzia della città.

Il progetto “Crisci Ranni”

Il progetto “Crisci Ranni” rappresenta una delle iniziative più significative sviluppate negli ultimi anni a Termini Imerese. Finanziato nell’ambito delle misure nazionali dedicate all’inclusione sociale e alla crescita educativa dei minori, coinvolge il Comune, istituti scolastici, cooperative sociali e associazioni del territorio con l’obiettivo di costruire opportunità concrete per bambini e adolescenti, rafforzando al contempo il sostegno alle famiglie.

Secondo quanto illustrato dall’Amministrazione comunale, il progetto punta a creare una vera e propria rete educativa territoriale, capace di mettere in relazione scuola, servizi sociali, terzo settore e cittadinanza attiva. Un approccio che si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti dall’Assessorato alla Persona, guidato da Maria Concetta Buttà, che comprende interventi nei settori dell’infanzia, delle politiche giovanili, dell’inclusione sociale, della disabilità e del sostegno alle famiglie.

Negli ultimi anni il Comune di Termini Imerese ha investito significativamente nello sviluppo di servizi e spazi dedicati alla persona, tra cui il centro “Crisci Ranni”, inaugurato per offrire assistenza, accoglienza e attività educative rivolte a minori, famiglie, persone con disabilità e anziani. Il centro è stato concepito come un luogo di comunità, capace di favorire relazioni, crescita personale e partecipazione sociale.

L’appuntamento alla Villa di Piazza Marina rappresenta dunque molto più di una semplice festa: è il simbolo di una città che sceglie di investire nelle relazioni umane, nella crescita dei più giovani e nella costruzione di una comunità inclusiva, solidale e capace di guardare al futuro.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: famiglie, bambini, giovani e associazioni, per vivere insieme un momento di incontro e condivisione che celebra il valore della partecipazione e della coesione sociale.