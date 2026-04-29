Termini Imerese firma il noir siciliano: due penne Termitane tra i “Delitti e Cannoli” di Roberto Mistretta

“Delitti e Cannoli” due autori termitani tra i protagonisti della nuova antologia noir presentata al Salone del Libro di Torino

Un viaggio tra mistero, tradizione e identità siciliana, dove il fascino del giallo incontra i sapori e le atmosfere dell’isola. È questo il cuore di Delitti e Cannoli, la nuova raccolta edita da Fratelli Frilli Editori e curata dallo scrittore Roberto Mistretta, disponibile da ieri nelle librerie.

Due penne termitane d’eccezione: Roberto Tedesco e Giorgio Lupo

Tra i protagonisti dell’antologia spiccano anche voci legate al territorio di Termini Imerese. Con entusiasmo, il termitano Roberto Tedesco ha annunciato la presenza di un suo racconto all’interno del volume, condividendo sui social parole semplici ma cariche di soddisfazione:

«Che bello… c’è anche un mio racconto! Grazie».

Il suo contributo, “L’enigma di Stesicoro”, si inserisce in un mosaico narrativo che attraversa epoche e luoghi della Sicilia, restituendo al lettore un’immagine sfaccettata e coinvolgente dell’isola.

Ma non è l’unico autore termitano presente nella raccolta. Anche Giorgio Lupo firma uno dei racconti, scritto a quattro mani con Claudia M. Cocuzza, confermando la vivacità culturale e letteraria della comunità locale, dal titolo “Viva L’Italia”.

Un progetto corale tra noir e territorio

Come sottolinea il curatore Roberto Mistretta, “Delitti e Cannoli” riunisce ventuno autori – non solo siciliani – chiamati a raccontare storie ambientate nelle diverse location dell’isola, in epoche differenti.

Un progetto corale che unisce generazioni e stili, mantenendo come filo conduttore il genere noir e il legame profondo con la Sicilia, trasformata in un vero e proprio personaggio narrativo.

Ad arricchire ulteriormente l’opera sono le illustrazioni di Stefania Maggiulli Alfieri, definite dallo stesso Mistretta “un valore aggiunto”, capaci di introdurre ogni racconto con una cifra artistica distintiva e suggestiva, dando profondità visiva alle storie.

Anteprima al Salone del Libro di Torino

L’antologia sarà presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più importanti del panorama editoriale nazionale.

L’incontro è in programma per sabato 16 maggio alle ore 11 presso lo stand della Regione Siciliana, offrendo una vetrina prestigiosa a un progetto che intreccia narrativa, identità e territorio.

Un viaggio tra delitti e tradizione

Con Delitti e Cannoli, la Sicilia diventa teatro di misteri e intrighi, ma anche protagonista viva e pulsante di storie che ne raccontano l’anima più autentica.

Un’antologia che, tra delitti e suggestioni, accompagna il lettore in un viaggio letterario dove ogni racconto è una porta aperta su un frammento dell’isola.