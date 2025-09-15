Termini Imerese, folla commossa per la camera ardente di Giuseppe Polizzi. Domani i funerali

Una città intera si è fermata per piangere la scomparsa di Giuseppe Polizzi, conosciuto da tutti come il “genio della pubblicità”. Da questa mattina alle 8, presso il cimitero comunale, è stata allestita la camera ardente, rimasta aperta fino alle 18, per consentire a chiunque lo desiderasse di porgere un ultimo saluto.

L’affetto di chi lo ha conosciuto

Fin dalle prime ore del mattino, un flusso silenzioso e costante di amici e semplici cittadini ha varcato i cancelli del camposanto. Volti rigati dalle lacrime, abbracci lunghi e ricordi sussurrati hanno scandito una giornata di dolore collettivo. Attorno al feretro, coperto di fiori, si sono raccolti in tanti, quasi a voler trattenere, con la forza della memoria, il sorriso e la genialità di un uomo che aveva saputo distinguersi nel suo campo, lasciando un’impronta indelebile.

La sua improvvisa scomparsa ha scosso con violenza l’intera comunità termitana, già piegata dalla perdita di Nino Giuca, avvenuta solo il giorno prima. Due lutti ravvicinati che hanno lasciato la città smarrita, incapace di comprendere come due figure tanto vicine e amate possano essere state strappate così presto alla vita. Il dolore, oggi, sembra non concedere tregua.

L’ultimo saluto

Domani pomeriggio, alle 15.30, si terranno i funerali di Giuseppe Polizzi presso la Chiesa di Sant’Antonio a Termini Imerese. Si prevede una partecipazione massiccia, segno tangibile di quanto fosse conosciuto e stimato. Al termine della celebrazione, la salma verrà accompagnata nel cimitero di Campofelice, dove troverà riposo accanto ai suoi genitori e ai nonni, in quell’abbraccio familiare che la morte non può spezzare.

Una raccolta fondi per la famiglia

Intanto, amici e conoscenti hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento così doloroso.

«Giuseppe era una persona speciale, sempre pronta a regalare un sorriso e ad aiutare gli altri – scrivono i promotori –. Oggi vogliamo stringerci attorno a sua moglie e a suo figlio, offrendo loro un segno concreto di vicinanza e affetto. Ogni contributo, piccolo o grande, farà la differenza. Grazie di cuore a chi vorrà partecipare».

Termini Imerese perde così non solo un professionista brillante, ma un uomo capace di lasciare un segno nel cuore di chi lo ha incontrato.

“Ci mancherai Giuseppe, non ti dimenticheremo mai”, è il pensiero che attraversa le strade della città, oggi più che mai unite nel dolore e nella consapevolezza di aver perso un figlio che ha dato tanto con la sua creatività, la sua energia e la sua umanità.

Domani, nel silenzio carico di emozione della chiesa, la comunità si stringerà intorno alla famiglia Polizzi per l’ultimo saluto, in un rito che sarà insieme commiato e testimonianza di un amore collettivo che la morte non potrà mai cancellare.