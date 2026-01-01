Notizie
Gio. Gen 1st, 2026

Termini Imerese

Termini Imerese, gli auguri della Sindaca Maria Terranova alla città

di redazione #himeraweb.it

In occasione dell’inizio del nuovo anno, la Sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha rivolto un messaggio di auguri alla comunità cittadina attraverso un video pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha espresso i più sinceri auguri a tutte le cittadine e i cittadini di Termini Imerese, sottolineando l’importanza della partecipazione e della collaborazione come elementi fondamentali per affrontare le sfide future. Un messaggio carico di speranza e fiducia, accompagnato dall’auspicio che il nuovo anno possa essere segnato da nuovi progetti, opportunità di crescita e risultati concreti per il territorio.

La Sindaca Terranova ha voluto ribadire il valore dell’unità e del coraggio come motori del cambiamento, lanciando un invito alla comunità a guardare avanti con determinazione:

«Solo insieme, con coraggio, possiamo far crescere la nostra città!».

Un messaggio che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini e che pone al centro il futuro di Termini Imerese, fondato sulla condivisione degli obiettivi e sull’impegno collettivo.

di redazione

1