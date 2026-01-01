Termini Imerese, gli auguri di fine anno del presidente del Consiglio comunale Michele Longo

Con l’ingresso del nuovo anno, il Presidente del Consiglio comunale Michele Longo affida alla cittadinanza un messaggio di auguri che diventa anche occasione di bilancio politico e istituzionale, a pochi mesi dalla fine del suo mandato. Un intervento che ripercorre risultati, difficoltà e prospettive future, nel segno della partecipazione e della trasparenza.

Il tempo del bilancio e della responsabilità istituzionale

Nel suo messaggio di fine anno, Michele Longo richiama il valore della riflessione e del giudizio democratico, soffermandosi sul ruolo ricoperto e sul significato del servizio pubblico.

«Poche ore ci separano dalla conclusione dell’anno 2025 e pochi mesi dalla fine del mio mandato da presidente del consiglio comunale. È un momento di riflessione, in cui ognuno potrà esprimere il proprio giudizio sulla fiducia accordata ai rappresentanti eletti. Essere presidente è un compito complesso che richiede imparzialità e dedizione.

Ho cercato di trasformare questa figura da semplice arbitro a un punto di riferimento accogliente per tutti i cittadini all’interno di quel palazzo storico.»

Una nuova cultura democratica e il Consiglio tra la gente

Il presidente ripercorre quindi l’impegno profuso per rendere le istituzioni più vicine ai cittadini, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto della comunità e delle nuove generazioni.

«Durante il mio mandato, ho lavorato per instaurare una nuova cultura democratica, rendendo le istituzioni più accessibili. Il consiglio comunale è stato portato tra la gente per coinvolgere un numero maggiore di persone.

La partecipazione dei giovani, attraverso il consiglio comunale dei ragazzi, ha dimostrato l’importanza di interessare le nuove generazioni alla politica. Vederli impegnati con serietà è stata una delle gratificazioni più grandi.»

Innovazione, trasparenza e partecipazione digitale

Non manca il riferimento alle difficoltà affrontate e alle soluzioni adottate per garantire continuità e apertura, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.

«Nonostante le difficoltà, abbiamo adottato il consiglio comunale online sulla pagina ufficiale ” Città di Termini Imerese” rendendo le comunicazioni ancora più efficienti e trasparenti.

Queste innovazioni hanno permesso di mantenere la partecipazione attiva.»

Ringraziamenti e sguardo al futuro

In chiusura, Longo esprime riconoscenza verso quanti hanno contribuito al lavoro istituzionale, rivolgendo un pensiero particolare ai dipendenti comunali e lasciando alla cittadinanza la valutazione del suo operato.

«Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni.

Ogni piccolo cambiamento è stato possibile grazie al supporto di una squadra straordinaria, che ha reso il nostro lavoro significativo. Non dimenticherò mai questi anni intensi e straordinari.

Un pensiero particolare va ai dipendenti comunali, li ringrazio per il lavoro che ogni giorno portano avanti con grande spirito di servizio rispondendo ai bisogni dei cittadini con serietà e professionalità.

Penso di aver svolto questo ruolo nel migliore dei modi, ma questo sta a voi dirlo. Grazie di cuore e spero di poter continuare a servire la nostra città, se lo vorrete ancora.»

Un messaggio che unisce auguri, gratitudine e responsabilità istituzionale, affidando ai cittadini di Termini Imerese il giudizio finale su un percorso amministrativo improntato alla partecipazione e al dialogo.