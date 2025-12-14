Termini Imerese, grave incidente sulla statale in direzione Caccamo, due feriti

Notizie
Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore nei pressi dello svincolo di Termini Imerese, lungo la strada statale in direzione Caccamo. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una donna sarebbe stata trasportata in ambulanza all’Ospedale Civico di Palermo, mentre un uomo è stato condotto all’ospedale “Cimino” di Termini Imerese. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione medica, ma, secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

