Termini Imerese, guasto elettrico rallenta l’erogazione idrica a Termini Alta

Disagi per i residenti della zona alta di Termini Imerese, dove si registrano ritardi nell’erogazione dell’acqua. A comunicarlo è il Comune, che ha informato la cittadinanza circa un problema tecnico verificatosi nelle ultime ore.

Alla base del disservizio vi è un guasto elettrico presso la cabina di alimentazione delle pompe di San Girolamo, infrastruttura fondamentale per la distribuzione idrica nell’area di Termini Alta. Il malfunzionamento ha inevitabilmente inciso sulla regolarità del servizio, causando rallentamenti nella fornitura.

Dal Comune fanno sapere che i tecnici sono già intervenuti: gli elettricisti sono al lavoro per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di ripristinare la normale erogazione idrica e limitare i disagi per la popolazione.

Si invita, nel frattempo, la cittadinanza alla massima collaborazione e a un uso responsabile dell’acqua fino al completo ritorno alla normalità.