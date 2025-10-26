Termini Imerese, i lettori denunciano disservizi al cimitero: “Senza acqua e luce, tutto lasciato al degrado”

A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, arrivano nuove segnalazioni dai cittadini termitani sullo stato del cimitero comunale. Tra interruzioni dell’acqua, zone al buio e lavori mai completati, molti lamentano disservizi che rendono difficile anche un gesto semplice come pulire le tombe dei propri cari.

“I termitani vengono spesso accusati di inciviltà, sporcano, deturpano… Poi ci sono quelli che vogliono rendere pulito un luogo sacro, e da due ore sono in attesa che arrivi l’acqua al cimitero. Anzi… È stata messa per dieci minuti, per poi toglierla, e rimanere con i lavori iniziati e non completati” – scrive una cittadina in un post pubblicato sui social, che in poche ore ha raccolto decine di commenti e condivisioni.

Acqua a singhiozzo e lavori incompleti

Il problema principale riguarda l’erogazione dell’acqua, che secondo molti visitatori risulta irregolare. L’acqua, indispensabile per la pulizia e la cura delle sepolture, arriverebbe solo per pochi minuti per poi interrompersi improvvisamente, lasciando i cittadini con i lavori a metà.

Una situazione che ha generato non poca frustrazione, come racconta un utente:

“Certamente il culto dei morti non è datato 2 novembre, perché il nostro cimitero è frequentato tutto l’anno. Punti forti: è ben tenuto. Punti deboli: non sempre l’erogazione dell’acqua è continua e, in alcuni tratti, il decorso dell’acqua pluviale è in contro tendenza con i tombini. Alcuni comportamenti dei cittadini, poi, sono indecorosi. Sarebbe bello che tutti facessimo la nostra parte, civilmente.”

“Manca anche la luce da due mesi e mezzo”

Oltre ai problemi con l’acqua, diversi cittadini segnalano la mancanza di illuminazione in alcune aree del camposanto.

“Da quasi due anni faccio questa vita – scrive una donna – e adesso in alcune zone manca anche la luce da due mesi e mezzo. Si giustificano dicendo che il pezzo della centralina bruciata è fuori produzione e devono ripristinarlo. Nel frattempo, però, la gente continua a pagare la luce del cimitero.”

“Mai visto il cimitero così abbandonato”

C’è chi lamenta anche la scarsa manutenzione delle aree verdi e degli spazi comuni:

“Vero è che c’è gente incivile, ma vi posso assicurare che io mai avevo visto un cimitero così lasciato al degrado. Premetto che da oltre tre anni vado quasi tutti i giorni e non ho mai visto un operatore pulire o prendersi cura di aiuole e quant’altro. Sono un po’ demoralizzata.”

L’appello dei cittadini: “Serve rispetto per i nostri cari”

Le testimonianze raccolte offrono un quadro di disagi e abbandono che preoccupa molti termitani, soprattutto in vista della ricorrenza dei defunti. I cittadini chiedono all’amministrazione comunale un intervento urgente per garantire acqua, luce e pulizia, restituendo dignità a un luogo sacro e simbolico per l’intera comunità.

La redazione di Himeraweb.it resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale.