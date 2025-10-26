Notizie
Mar. Ott 28th, 2025

Termini Imerese

Termini Imerese, i lettori denunciano disservizi al cimitero: “Senza acqua e luce, tutto lasciato al degrado”

termini imerese

A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, arrivano nuove segnalazioni dai cittadini termitani sullo stato del cimitero comunale. Tra interruzioni dell’acqua, zone al buio e lavori mai completati, molti lamentano disservizi che rendono difficile anche un gesto semplice come pulire le tombe dei propri cari.

I termitani vengono spesso accusati di inciviltà, sporcano, deturpano… Poi ci sono quelli che vogliono rendere pulito un luogo sacro, e da due ore sono in attesa che arrivi l’acqua al cimitero. Anzi… È stata messa per dieci minuti, per poi toglierla, e rimanere con i lavori iniziati e non completati” – scrive una cittadina in un post pubblicato sui social, che in poche ore ha raccolto decine di commenti e condivisioni.

Acqua a singhiozzo e lavori incompleti

Il problema principale riguarda l’erogazione dell’acqua, che secondo molti visitatori risulta irregolare. L’acqua, indispensabile per la pulizia e la cura delle sepolture, arriverebbe solo per pochi minuti per poi interrompersi improvvisamente, lasciando i cittadini con i lavori a metà.

Una situazione che ha generato non poca frustrazione, come racconta un utente:

“Certamente il culto dei morti non è datato 2 novembre, perché il nostro cimitero è frequentato tutto l’anno. Punti forti: è ben tenuto. Punti deboli: non sempre l’erogazione dell’acqua è continua e, in alcuni tratti, il decorso dell’acqua pluviale è in contro tendenza con i tombini. Alcuni comportamenti dei cittadini, poi, sono indecorosi. Sarebbe bello che tutti facessimo la nostra parte, civilmente.”

“Manca anche la luce da due mesi e mezzo”

Oltre ai problemi con l’acqua, diversi cittadini segnalano la mancanza di illuminazione in alcune aree del camposanto.

“Da quasi due anni faccio questa vita – scrive una donna – e adesso in alcune zone manca anche la luce da due mesi e mezzo. Si giustificano dicendo che il pezzo della centralina bruciata è fuori produzione e devono ripristinarlo. Nel frattempo, però, la gente continua a pagare la luce del cimitero.”

“Mai visto il cimitero così abbandonato”

C’è chi lamenta anche la scarsa manutenzione delle aree verdi e degli spazi comuni:

“Vero è che c’è gente incivile, ma vi posso assicurare che io mai avevo visto un cimitero così lasciato al degrado. Premetto che da oltre tre anni vado quasi tutti i giorni e non ho mai visto un operatore pulire o prendersi cura di aiuole e quant’altro. Sono un po’ demoralizzata.”

L’appello dei cittadini: “Serve rispetto per i nostri cari”

Le testimonianze raccolte offrono un quadro di disagi e abbandono che preoccupa molti termitani, soprattutto in vista della ricorrenza dei defunti. I cittadini chiedono all’amministrazione comunale un intervento urgente per garantire acqua, luce e pulizia, restituendo dignità a un luogo sacro e simbolico per l’intera comunità.

La redazione di Himeraweb.it resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale.

di redazione

