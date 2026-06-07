Termini Imerese, i lupetti dell’AGESCI ripuliscono la spiaggia della Lanterna: un progetto nato dai bambini per la comunità

Un’iniziativa nata dall’osservazione del territorio, trasformata in un concreto gesto di cittadinanza attiva grazie all’impegno dei più giovani. È quanto accaduto ieri mattina sulla spiaggia della Lanterna, a Termini Imerese, dove il Branco Valle del Sambhur del Gruppo Scout AGESCI Termini Imerese 1 ha promosso una giornata di pulizia ambientale coinvolgendo volontari e cittadini.

L’idea è nata all’interno del Consiglio degli Anziani, il gruppo formato dai bambini e dalle bambine più grandi del Branco. Durante un percorso educativo sviluppato nell’arco di diverse settimane, i giovani scout hanno riflettuto sulle criticità del territorio e sulle possibili azioni per migliorarlo. Da queste riflessioni è emersa la volontà di intervenire concretamente per restituire decoro a un tratto di costa cittadina.

I protagonisti dell’iniziativa non si sono limitati a proporre il progetto, ma ne hanno curato direttamente diversi aspetti organizzativi.

Hanno realizzato la locandina promozionale diffusa sui social network, preparato disegni e stencil da riprodurre lungo la rampa di accesso al mare e scelto di estendere l’invito all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di trasformare l’evento in un momento condiviso di cura del bene comune.

Fondamentale il supporto della Consulta Giovanile di Termini Imerese, che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa occupandosi delle autorizzazioni necessarie e del coordinamento logistico. Importante anche il contributo della Dusty, che ha fornito guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti e ha successivamente provveduto al loro ritiro.

Alla giornata hanno partecipato anche alcuni cittadini che, dopo aver visto la locandina dell’evento, hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo alla pulizia della spiaggia. Una presenza numericamente contenuta ma significativa, che gli organizzatori hanno voluto ringraziare per il valore civico dimostrato.

L’esperienza rappresenta un esempio concreto del metodo educativo scout, che punta a formare cittadini consapevoli attraverso l’azione diretta e il servizio alla comunità.

«Educare significa anche insegnare a prendersi cura dei luoghi che viviamo»,

spiegano dal Gruppo Scout AGESCI Termini Imerese 1, sottolineando come il rispetto per l’ambiente, il mare e gli spazi condivisi sia una responsabilità collettiva.

Un esempio che parla a tutta la comunità

Al di là dei rifiuti raccolti e del tratto di spiaggia restituito al decoro, il valore più profondo dell’iniziativa risiede nel messaggio che essa consegna alla comunità.

Vedere bambini e bambine impegnarsi in prima persona per la tutela dell’ambiente dimostra come il senso civico e la cura del bene comune possano essere coltivati fin dalla più giovane età, trasformandosi in comportamenti concreti e responsabili.

L’esperienza promossa dal Branco Valle del Sambhur rappresenta un esempio positivo non solo per i coetanei, ma per tutti i cittadini. In un tempo in cui spesso si tende a delegare ad altri la soluzione dei problemi collettivi, questi giovani scout hanno scelto di agire, dimostrando che anche piccoli gesti, se condivisi, possono produrre cambiamenti significativi. Un invito rivolto all’intera città a sentirsi parte attiva della comunità, perché la tutela dell’ambiente e degli spazi pubblici non dipende esclusivamente dalle istituzioni, ma dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi.

La pulizia della spiaggia della Lanterna non è stata soltanto un intervento ambientale, ma il risultato di un percorso di partecipazione che ha visto i più giovani osservare il proprio territorio, immaginare un cambiamento possibile e impegnarsi in prima persona per realizzarlo. Un’esperienza che conferma come anche le idee nate dai bambini possano tradursi in azioni capaci di generare valore per l’intera comunità.