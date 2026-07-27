Termini Imerese, i parroci della città vicini alle aziende colpite dall’incendio: «Preghiera, solidarietà e speranza»

Anche la Chiesa di Termini Imerese si stringe attorno alle aziende e ai lavoratori colpiti dal devastante incendio che ha interessato l’agglomerato industriale della città.

Con un messaggio firmato dai Parroci di Termini Imerese, padre Todaro ha espresso la vicinanza della comunità cristiana a quanti stanno vivendo questo momento di grande difficoltà.

«Con profondo dolore e vicinanza abbiamo appreso dei roghi devastanti che hanno colpito la zona industriale della nostra città e danneggiato diverse aziende. In questo momento di smarrimento e di paura vogliamo assicurare a tutti la nostra preghiera e la nostra solidarietà», si legge nel messaggio.

I parroci rivolgono un pensiero a imprenditori, lavoratori e famiglie che hanno visto compromessi sacrifici costruiti nel tempo: «Come Comunità Cristiana ci stringiamo attorno a chi ha perso beni e serenità. Il Signore conosce la fatica di chi ha costruito con sacrificio e ora si ritrova a ricominciare».

Nel messaggio non manca un sentito ringraziamento a quanti sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza: Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, associazioni, volontari e cittadini che si sono prodigati senza sosta.

L’appello si conclude con una preghiera e un messaggio di speranza: «Affidiamo al Signore le nostre famiglie e preghiamo con voi e per voi affinché la Madonna ci protegga e ci dia forza. Un grande abbraccio con fraterno affetto e con le migliori benedizioni». Un segno di vicinanza che testimonia il sostegno dell’intera comunità termitana alle realtà colpite dal rogo.