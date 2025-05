Termini Imerese: il campo da calcetto del quartiere Beato Agostino Novello verrà intitolato a “Francesco Bartolone”

Verrà intitolato al compianto “Francesco Bartolone” il campo da calcetto del quartiere Beato Agostino Novello di Termini Imerese.

Fortemente voluto dall’associazione “Beato Agostino Novello”, di cui Bartolone faceva parte ed era sempre in prima linea per aiutare il prossimo; l’iniziativa è volta a diventare un’opportunità gratuite per bambini e ragazzi.

Molto più di un campo di calcetto

Un modo per ricordare una persona straordinaria scomparsa e per, al tempo stesso, avvicinare i più piccoli a delle realtà sane.

La scuola di calcio del Beato Agostino Novello, racchiude in sè una missione ben precisa: combattere e allontanare i più giovani dal disagio e la criminalità che dilaga nella città di Termini Imerese.

Sarà un ottimo modo per farli divertire, distrarli da interessi negativi, socializzare e imparare il valore del lavoro di squadra. Lezioni di lotta libera per la difesa. Offriremo ai ragazzi, incluse le ragazzine, la possibilità di imparare tecniche di autodifesa per la loro sicurezza e fiducia in se stessi.

Sarà sicuramente un’opportunità preziosa per le famiglie della nostra comunità. A breve l’ iscrizioni sulle attività. GRAZIE a chi vorrà darci un sostegno.

Queste le parole dell’associazione che, da anni, è presente in città con attività e aiuti concreti nei confronti dei più deboli.

Le parole dell’amio fraterno Michele Longo

La perdita di una persona cara è sempre un’esperienza molto dolorosa e lascia un vuoto profondo. Alzare il sipario del giorno appena iniziato ci fa sentire tristi pensando a ciò che sarebbe potuto essere. Ricordare i momenti belli e onorare la sua memoria può essere un modo per affrontare il dolore di tanti che lo hanno voluto bene. Buongiorno a tutti anche a te Francesco.

Memorial Francesco Bartolone

Il memorial “Francesco Bartolone” avrà luogo sabato 24 maggio alle ore 16:30 presso il campo da calcetto nel quartiere Beato Agostino Novello. Il programma:

Intitolazione a “Francesco Bartolone” del campo di calcetto nel quartiere Beato

Agostino Novello

Agostino Novello Consegna del Premio Sociale e Culturale

“Francesco Bartolone”

“Francesco Bartolone” Torneo di calcetto “Ciccio Sempre con noi…”

Consegna delle medaglie di partecipazione ai

giocatori

giocatori Proiezione fotografica

Lunedì 26 maggio alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa in suffraggio presso la Parrocchia del SS. Salvatore – Termini Imerese.