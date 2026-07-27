Termini Imerese, il Gruppo Cascino ringrazia per la solidarietà dopo il devastante incendio

A poche ore dal violento incendio che ha colpito l’area industriale di Termini Imerese, il Gruppo Cascino ha diffuso un comunicato ufficiale per ringraziare quanti hanno espresso vicinanza e sostegno in un momento particolarmente difficile per l’azienda.

Nel messaggio, datato 27 luglio 2026, l’azienda conferma che l’unità produttiva situata nell’agglomerato industriale è stata interamente distrutta dalle fiamme, sviluppatesi all’esterno delle aree di proprietà. A causa dei danni subiti, la capacità operativa della divisione Distribuzione Ferramenta risulta, al momento, gravemente compromessa.

Nonostante la drammaticità dell’accaduto, il Gruppo Cascino ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai numerosi cittadini, imprese, clienti, fornitori e istituzioni che, da tutta Italia, hanno fatto pervenire messaggi di affetto, vicinanza e solidarietà.

«Questo è il momento della responsabilità», si legge nella nota, con un appello alla comprensione e al rispetto nei confronti dei collaboratori e delle loro famiglie, che stanno affrontando ore di grande preoccupazione.

Il comunicato si conclude con la firma del Gruppo Cascino, che affida alla solidarietà ricevuta la forza per affrontare una fase complessa e guardare alla ricostruzione.