Termini Imerese: il gruppo Democrazia Sovrana Popolare chiede la chiusura al transito di via Vittorio Emanuele

Il gruppo “Democrazia Sovrana Popolare” chiede la chiusura al transito dei veicoli in corso Vittorio Emanuele o in subordi-ne/alternativa, installazione segnaletica stradale di limitazione velocità ai veicoli e precedenza ai pedoni.

Rileviamo che nella Via Vittorio Emanuele, in particolare nel tratto che va dall’inizio della via Bagni, fino a via Salemi Oddo, il marciapiede è estremamente ristretto, ed in particolare nel tratto che va da via Ferrara a via Salemi Oddo, in alcuni tratti quasi completamente inesistente e nel tratto finale per la quasi mancanza assoluta del marciapiede estremamente pericoloso per i pedoni attraversare quel tratto.

Per la tutela e l’incolumità dei pedoni, DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

CHIEDE

che il sopra menzionato tratto di strada venga chiuso al traffico veicolare, ad eccezione per i residenti ed i commercianti per emergenze e necessità varie, con orari stabiliti, o in subordine/alternativa sia installata segnaletica adeguata di limitazione di velocità ai veicoli e con precedenza assoluta ai pedoni.

Cordiali saluti

Termini Imerese, lì 19/06/2025

per DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE