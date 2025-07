Termini Imerese, il PD presenta emendamento al Bilancio per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline

Un passo concreto verso la tutela del benessere animale e il controllo del randagismo felino: è stato depositato dal gruppo consiliare del Partito Democratico un emendamento al Bilancio comunale, che sarà votato oggi in Consiglio Comunale, con l’obiettivo di finanziare la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute sul territorio di Termini Imerese.

L’emendamento nasce dall’urgenza di affrontare il problema del randagismo felino con lo stesso strumento che ha permesso in passato di contenere quello canino: la sterilizzazione, garantendo così una gestione etica e responsabile delle colonie presenti in città.

A oggi, infatti, non è ancora possibile procedere con le sterilizzazioni tramite l’ASP a causa dell’assenza di fondi dedicati da parte della Regione, rendendo necessaria un’azione diretta da parte dell’amministrazione comunale. Il finanziamento previsto dall’emendamento consentirà al Comune di stipulare una convenzione con ambulatori veterinari privati, selezionati tramite manifestazione di interesse, per avviare immediatamente le procedure di sterilizzazione.

Un altro aspetto rilevante del provvedimento riguarda il riconoscimento ufficiale delle colonie feline e dei loro tutor, i volontari che ogni giorno, spesso in silenzio, si occupano dell’accudimento, della sorveglianza sanitaria e dell’alimentazione dei gatti presenti sul territorio. L’emendamento, infatti, sollecita le procedure per la registrazione delle colonie e la tutela dei tutor, che avranno il compito di gestire le operazioni di cattura e di degenza degli animali prima e dopo la sterilizzazione, sempre in collaborazione con le istituzioni.

“Sono certa che l’emendamento verrà approvato all’unanimità, soddisfacendo sia quanti hanno a cuore la tutela degli animali sia quanti chiedono un controllo dell’igiene pubblica”, ha dichiarato Loredana Russo sui social, evidenziando l’importanza di un intervento che, oltre a tutelare i diritti degli animali, consente di garantire la salubrità degli spazi pubblici cittadini.

Il randagismo felino rappresenta infatti un problema sanitario, ambientale e di convivenza civile, che può essere affrontato con efficacia solo attraverso campagne di sterilizzazione e con un lavoro sinergico tra istituzioni, veterinari e cittadini.

Con questo emendamento, Termini Imerese si candida a diventare un modello virtuoso di gestione delle colonie feline, dimostrando che la tutela degli animali non è in contrasto con la cura del decoro urbano e dell’igiene pubblica, ma ne rappresenta un tassello fondamentale.

Ora la parola passa al Consiglio Comunale: sabato si saprà se la città potrà avviare questo importante percorso di civiltà e responsabilità condivisa.