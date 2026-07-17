Termini Imerese, il talento di Alessio Pavia conquista il secondo posto all’Expo Pizza World Champions

A soli 21 anni il giovane pizzaiolo termitano sale sul podio della competizione dedicata all’arte della pizza. Un risultato che porta con sé talento, passione e la voglia di rappresentare la propria città.

Da Termini Imerese al podio di una competizione mondiale dedicata all’arte della pizza. È il risultato raggiunto da Alessio Pavia, giovane pizzaiolo termitano di appena 21 anni, che nella giornata di lunedì ha conquistato il secondo posto all’Expo Pizza World Champions, svoltosi a Porticello, presso il Piano Stenditore.

Alessio ha scelto di mettersi alla prova nella categoria dedicata alla pizza tonda a tema libero con impasto contemporaneo, portando in gara il frutto di un percorso fatto di passione, studio e sperimentazione.

Una sfida che lo ha visto confrontarsi con altri professionisti del settore e che si è trasformata in un risultato capace di premiare il lavoro svolto quotidianamente dietro al banco e davanti al forno.

Perché, nonostante la giovane età, Alessio ha già scelto la strada da percorrere. È a Termini Imerese che porta avanti ogni giorno il suo lavoro trasformando una passione in un mestiere e cercando, impasto dopo impasto, di crescere e trovare una propria identità professionale.

Il secondo posto conquistato rappresenta così molto più di una posizione in classifica: è la soddisfazione di vedere riconosciuto il proprio impegno e, allo stesso tempo, uno stimolo a guardare ancora più lontano.

«Penso di aver portato un bel risultato – racconta Alessio –. Cercherò di portare Termini in alto con la pizza».

Ed è forse proprio in queste poche parole che si racchiude il significato più bello di questo traguardo: la volontà di un giovane talento di crescere senza dimenticare le proprie radici, portando con sé il nome della città in cui vive e lavora.

Quello conquistato a Porticello è un secondo posto che racconta una storia ancora agli inizi. La storia di un ragazzo di 21 anni che ha deciso di investire sulla propria passione e che oggi torna a Termini Imerese con un podio e, soprattutto, con una nuova esperienza da aggiungere al proprio percorso.

Un risultato che diventa motivo d’orgoglio per chi ogni giorno crede nel talento dei giovani del territorio e nelle loro capacità di farsi spazio, con impegno e determinazione, anche in importanti competizioni di settore.

E per Alessio Pavia la sfida, adesso, continua: con le mani in pasta, lo sguardo rivolto ai prossimi obiettivi e un nome da continuare a portare con sé, quello di Termini Imerese.