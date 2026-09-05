Termini Imerese, il “Villaggio per Crescere” riapre le porte: a settembre si torna a giocare, leggere e crescere insieme

Dopo la pausa estiva riparte al Nido comunale di via Piersanti Mattarella il progetto dedicato a bambine, bambini da 0 a 6 anni e famiglie. I primi appuntamenti sono fissati per martedì 8 e venerdì 11 settembre, dalle 16.30 alle 18.30

Dopo la pausa estiva, a Termini Imerese si riaccendono le luci di uno spazio pensato per i più piccoli, ma anche – e soprattutto – per le loro famiglie.

Il “Villaggio per Crescere” è pronto a ripartire con nuovi pomeriggi fatti di gioco, creatività, musica, letture e condivisione. Un ritorno atteso, annunciato con entusiasmo dagli operatori del progetto, che si preparano a riaprire le porte del loro “villaggio” e ad accogliere nuovamente bambine, bambini e genitori.

I primi appuntamenti della nuova stagione sono già in calendario: martedì 8 settembre e venerdì 11 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, presso il Nido comunale di via Piersanti Mattarella, a Termini Imerese.

E il messaggio che accompagna la ripartenza è semplice quanto significativo: tornare a stare insieme per continuare a crescere insieme.

Un luogo dove crescere è un’esperienza da condividere

Il Villaggio per Crescere di Termini Imerese nasce all’interno del Nido comunale, in uno spazio educativo già profondamente legato ai servizi per l’infanzia della città. Il progetto è promosso dall’Amministrazione comunale insieme all’associazione di volontariato Travel Soccorso E.T.S., nell’ambito della rete nazionale coordinata dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini.

Non si tratta, però, semplicemente di un luogo nel quale portare i bambini a svolgere delle attività.

Il concetto alla base del progetto è molto più ampio: costruire attorno a ogni bambino e a ogni bambina un vero e proprio “villaggio” di persone, relazioni e opportunità, capace di accompagnare anche gli adulti nel delicato percorso della genitorialità.

Per questo gli incontri diventano occasione di confronto, socialità e condivisione, oltre che di gioco.

Al Villaggio si può leggere insieme, disegnare, sperimentare attività creative, giocare, fare musica e cimentarsi in esperienze semplici che possono poi essere riproposte anche a casa. La proposta educativa è infatti costruita proprio intorno al principio dell’“imparare facendo”, rafforzando contemporaneamente lo sviluppo dei bambini e la relazione con gli adulti che li accompagnano.

Dalla creatività alla musica, passando per libri e gioco

La nuova stagione riparte quindi con un programma che mette al centro la dimensione più autentica dell’infanzia: fare esperienza insieme.

Attività creative e di riciclo, musica, letture, gioco e momenti di relazione diventano strumenti attraverso i quali i bambini possono esplorare, sperimentare e divertirsi, mentre gli adulti hanno la possibilità di fermarsi, incontrarsi, confrontarsi e costruire nuove relazioni.

È questa, in fondo, la vera forza del Villaggio: trasformare attività apparentemente semplici in occasioni di crescita.

Un disegno, una storia letta ad alta voce, una canzone, un gioco condiviso possono diventare piccoli tasselli nella costruzione dello sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale dei più piccoli.

E proprio la dimensione della comunità rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto. Il Villaggio per Crescere, infatti, nasce con l’obiettivo di essere gratuito, sicuro, accessibile e accogliente, rivolgendosi alle famiglie con bambini e bambine nella fascia 0-6 anni.

Una rete che mette al centro le famiglie

Quello di Termini Imerese non è un progetto isolato. Il Villaggio fa parte di una rete più ampia che coinvolge realtà istituzionali, sociali, educative e culturali, con l’obiettivo di costruire vere e proprie comunità educanti.

Il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, che coordina il progetto a livello nazionale, sottolinea proprio l’importanza di creare una rete capace di mettere in relazione famiglie, servizi sanitari, educativi, culturali e sociali. L’Unità locale di Palermo del Centro, inoltre, supporta direttamente i Villaggi di Termini Imerese e Bagaladi, lavorando sul territorio per promuovere buone pratiche legate alla prima infanzia e al sostegno alla genitorialità.

A Termini Imerese questa idea di comunità si inserisce in un percorso che, negli ultimi mesi, ha visto crescere l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le politiche dedicate a bambini e famiglie. Dalla Città dei Ragazzi al Festival delle Famiglie, passando per le attività estive del Nido comunale, sono diverse le iniziative che hanno riportato al centro della programmazione cittadina il diritto dei più piccoli a vivere spazi di socialità, gioco e crescita.

E proprio qualche giorno fa, l’assessore alla Persona Maria Concetta Buttà, parlando del Villaggio, lo ha accostato all’immagine di una tartaruga: una “casa” che accompagna i bambini mentre crescono, portando con sé il senso di sicurezza e appartenenza. Un’immagine che racconta bene lo spirito del progetto e il legame che si è creato con le famiglie che lo hanno vissuto.

Si riparte a settembre

Ora, dopo la pausa estiva, quella casa torna ad animarsi.

Martedì 8 e venerdì 11 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, il Villaggio per Crescere tornerà ad accogliere famiglie e bambini al Nido comunale di via Piersanti Mattarella.

Due primi appuntamenti per riprendere il filo lasciato prima dell’estate, ritrovare volti conosciuti e incontrarne di nuovi.

Perché un Villaggio, per essere davvero tale, ha bisogno delle persone che lo abitano.

E a Termini Imerese l’invito è già chiaro: si torna a giocare, a creare, a leggere, a fare musica e, soprattutto, a crescere insieme.

Perché, come recita la filosofia del progetto, per crescere un bambino ci vuole un intero Villaggio.

E quello di Termini Imerese, a settembre, riapre finalmente le sue porte.