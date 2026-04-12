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Dom. Apr 12th, 2026

Necrologi Termini Imerese

Termini Imerese in lutto: addio a Maria Gigante, una donna simbolo di eleganza e dedizione

di redazione #himeraweb.it #necrologi #Sicilia #termini imerese

Per oltre trent’anni è stata il volto, il sorriso e la guida discreta dietro uno dei momenti più importanti nella vita di tante donne. Oggi la città perde non solo una professionista stimata, ma una figura che ha accompagnato generazioni di spose, trasformando ogni scelta in emozione.

Oggi Termini Imerese saluta Maria Gigante in Pagano, e con lei va via un pezzo di storia fatta di eleganza, dedizione e umanità autentica.
È stata mamma di Daniela Pagano e suocera dell’ex sindaco Salvatore Burrafato, ma il suo ruolo è andato ben oltre i legami familiari, diventando negli anni un vero punto di riferimento per la città.

Per oltre trent’anni ha guidato con passione una delle boutique sposa più influenti di Termini Imerese, trasformando il suo lavoro in una missione fatta di cura, ascolto e dedizione.
Tra abiti candidi e sogni da realizzare, accoglieva ogni futura sposa con il suo sorriso inconfondibile, accompagnandola con discrezione e competenza in uno dei momenti più importanti della vita. Non era solo una commerciante, ma una confidente, una consigliera, una presenza capace di rendere ogni scelta speciale.

La sua boutique è stata per intere generazioni un luogo di emozioni, dove ogni dettaglio portava la sua firma fatta di gusto, classe e umanità.

Oggi restano i ricordi, forti e luminosi, di una donna che ha saputo lasciare un segno autentico.

Profondamente toccanti le parole del genero, Salvatore Burrafato:

“È entrata nel riposo eterno. Per me è stata come una seconda madre: una presenza elegante, determinata e incredibilmente gentile, ma anche forte. Il suo sorriso ha illuminato le nostre vite e mi ha accompagnato in ogni passo.
Continuerò a ricordarla con affetto: la sua grazia e la sua forza resteranno con noi, come una luce che non si spegne mai.”

Cariche d’amore e dolore quelle della figlia, Daniela Pagano:

“Rimarremo sempre vicine e complici oltre il tempo e lo spazio. Sarai l’angelo più bello del Paradiso amore mio.”

L’ultimo saluto a Maria Gigante sarà dato lunedì alle ore 15:00 presso la Chiesa Consolazione di Termini Imerese, dove familiari, amici e cittadini potranno stringersi in un abbraccio collettivo.

Termini Imerese oggi perde una donna che ha saputo vestire sogni, costruire legami e illuminare vite.
E il suo ricordo continuerà a vivere, forte e delicato, nel cuore di chi resta.

 

La redazione di himeraweb.it si stringe attorno al dolore della famiglia Gigante – Pagano –  Burrafato. 

di redazione

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