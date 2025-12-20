Termini Imerese in lutto: addio ad Asia Di Salvo, 20 anni e una luce capace di illuminare il mondo

Un dolore profondo avvolge Termini Imerese: si è spenta prematuramente, all’età di soli 20 anni, Asia Di Salvo, una giovane vita piena di luce e speranza, improvvisamente spezzata. Ex studentessa del Liceo delle Scienze Umane “G. Ugdulena” di Caccamo, Asia lascia dietro di sé un ricordo che nessun tempo potrà cancellare.

Chi l’ha conosciuta la racconta come una ragazza speciale: gentile, sempre sorridente, con un’anima limpida e un cuore autentico, di quelli che sanno farsi sentire senza mai urlare. Una presenza capace di illuminare le giornate, di dare conforto, di essere vicina a chiunque ne avesse bisogno.

Asia aveva quella rara delicatezza che si intreccia con la forza, quel modo silenzioso e intenso di prendersi cura degli altri. È stata definita “una giovane donna cresciuta in fretta”, pronta a farsi carico dell’amore, delle responsabilità e delle fragilità di chi le stava accanto. E forse è proprio in questo che risiede la grandezza della sua breve vita: nella capacità di donarsi con dolcezza, lasciando dietro di sé affetto, sorrisi e ricordi pieni di luce.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che l’hanno amata, gli amici, i conoscenti, e in modo particolare nella sua famiglia, nei genitori e nel fratello Ignazio, che oggi stringono nel cuore il dolore più grande, accompagnati dall’abbraccio di un’intera comunità.

Il cordoglio della Polisportiva Real Sports Cefalù

La Polisportiva Real Sports Cefalù, realtà sportiva in cui Ignazio gioca, ha espresso un pensiero pieno di affetto e vicinanza:

La polisportiva si unisce con profondo dolore alla famiglia di Ignazio Di Salvo, nostro giocatore, per la perdita di un pezzo così importante della loro vita.

Ci lascia una ragazza giovane, sempre sorridente, capace con la sua presenza di trasmettere luce e serenità a chi le stava accanto. Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

In questo momento di immenso dolore, tutta la polisportiva si stringe attorno a Ignazio e alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero.

Il ricordo di Vincenzo Antonio Chiara

Cara Asia,

oggi questa notizia mi ha tolto il respiro. Sono cresciuto con voi e tu eri solo una bambina. Ricordo le nottate a giocare a casa vostra, i giorni vissuti con tutti gli amici di tuo fratello, e quel momento terribile del tuo primo intervento, quando ci hai fatto tremare dalla paura. Ma tu hai lottato, con una forza che non dimenticherò mai. Oggi il dolore è ancora più grande perché tornano alla mente tutto ciò che hai affrontato e, insieme, i ricordi più belli: il tuo diciottesimo compleanno, che avevi voluto festeggiare con noi, e io che ti prendevo in giro perché mi sentivo a casa. Mi sento fortunato ad averti conosciuta e ad averti voluto bene.

Un grande bacio fin lassù, angelo bellissimo 🤍

Il ricordo di Himeraweb

La redazione di Himeraweb.it si stringe con profonda commozione alla famiglia Di Salvo, condividendo il loro dolore e custodendo nel cuore il dolce ricordo di Asia.

Abbiamo avuto il privilegio di incontrare la sua luminosità e di festeggiare con lei momenti felici, come il suo diciottesimo compleanno, quando il futuro le sorrideva davanti e i suoi occhi brillavano di entusiasmo e sogni. Oggi quel sorriso continua a vivere nella memoria di chi l’ha conosciuta, trasformandosi in una luce che nessun buio potrà spegnere.

— Vincenzo Chiara e Mariangela Balsamo

Asia resterà una presenza viva, una storia d’amore e delicatezza che continuerà a camminare nel cuore dei suoi cari e di tutta la comunità.